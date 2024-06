Marta Vidal (Barcelona, 1977) es la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern de Marga Prohens. En esta segunda parte de la entrevista concedida a OKDIARIO, habla como responsable del área de movilidad y asegura que no hay ningún proyecto descartado, ni el tren de Llevant ni el tranvía de Palma, «siempre y cuando se consiga la financiación adecuada».

Vidal, abogada de profesión y ex consellera insular de Territorio en Menorca, anuncia que pronto habrá buenas noticias sobre los nuevos proyectos del Ejecutivo balear en tema ferroviario, pero insiste en que de momento no puede avanzar nada.

P. – ¿Qué le pide al Ministerio de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez?

R.-Que no interfiera en nuestras competencias. Lo que no pueden hacer es estar presionando, apretando y generando confusión para que aprobemos unas políticas en las que no creemos. En la legislatura pasada, el PSOE estaba en contra de la limitación de precios de alquiler, porque en base a los informes de los expertos como el Banco de España, ya avisaron de que eso iba a provocar una situación que agrava el problema. En Cataluña, con la declaración de zonas tensionadas, se ha conseguido el efecto contrario del que se pretendía, con una desinversión de 4.000 millones de euros de proyectos que se iban a destinar al alquiler social.

P.- Entonces, ¿en Baleares existe la figura de zonas tensionadas?

R.-Es el Govern de Baleares quien debe decidir si adopta o no el decreto de zonas tensionadas. Nosotros no lo vamos a adoptar porque consideramos que no es una medida que ayude a bajar precios. Lo que hay que hacer es ofrecer a los propietarios seguridad jurídica para que abran estas 100.000 viviendas cerradas que parece que hay en Baleares.

P. – Como consellera de Territorio, ¿tiene alguna medida prevista?

R.-Además de las medidas que se recogen en el decreto ley de Simplificación Administrativa, sacamos a consulta previa la nueva Ley de Urbanismo de las Islas Baleares. También vamos a lanzar inmediatamente la consulta previa de la Ley de Territorio, que modifica diversas normas de ordenación territorial de Baleares, con el objetivo de aunar en una sola normativa la que se contempla en 18 leyes distintas. Hay una normativa tan dispersa que es de imposible aplicación tanto para funcionarios como para particulares.

P.- El Pacte de izquierdas actuó mucho sobre el territorio desclasificando terrenos. ¿Hay alguna manera de desclasificar suelo urbano y urbanizable para protegerlo?

R.-Obviamente no. Las desclasificaciones nos han costado mucho dinero y muchos quebraderos de cabeza. Sólo las desclasificaciones de terreno de la Ley Antich van a costar más de 800 millones en pago de indemnizaciones a los promotores. De estos 800 millones, ya hemos pagado 400.

P. – Como responsable de Movilidad, ¿qué nos puede contar?

R.-Nos encontramos con que no había ningún dato que nos permitiera adoptar decisiones tan importantes como cuántas autorizaciones de VTC se pueden o no dar en Baleares. El número de licencias VTC sólo se puede limitar por razones imperiosas de interés general, que son razones ambientales y razones de congestión del tráfico. Nos hemos encontrado también con saturación en las carreteras. Nos hemos encontrado con problemas de financiación. El Govern del Pacte estableció que con el factor de insularidad se paguen las infraestructuras en carreteras cuando hay un convenio de carreteras firmado que el Gobierno de Sánchez no ha pagado. Son 400 millones de euros que nos debe el Gobierno para las carreteras. Nosotros no podemos y no vamos a aceptar ser ciudadanos de segunda por el hecho de que a Sánchez no le hagan falta nuestros votos para formar Gobierno.

P.-¿Y proyectos en marcha?

R.-Hemos incrementado muchísimo las líneas y las frecuencias de transporte en la isla. En Mallorca se están planificando también inversiones ferroviarias. Además, hemos aprobado una modificación de la Ley del Transporte Terrestre y tenemos elaborada una Ley de Seguridad Ferroviaria.

P.- ¿Los proyectos de nuevas líneas ferroviarias están descartados para esta legislatura?

R.-No hay nada descartado. Lo que pasa es que el anterior Govern de Armengol era muy de la publicidad y de hacerse muchas fotos. Lo que no podemos hacer es incluir en los presupuestos un proyecto que ni siquiera está redactado ni que tenga garantizada su financiación, porque eso es maquillaje. ¿Qué sentido tiene incluir el tren de Llevant o el de Migjorn o cual sea en un presupuesto, si no está el proyecto hecho y si no se tiene la financiación necesaria? No tiene ningún sentido.

P.-¿Harán el tren de Llevant y el tranvía de Palma si hay financiación del Gobierno de España?

R.-Sí. También tenemos financiación propia pero ahora no puedo adelantar nada. Pronto habrá noticias.

P.-¿Qué proyectos tienen en marcha?

R.-En Servicios Ferroviarios estamos trabajando muchísimo en todas las áreas, pero tampoco hay que olvidar que aún no hace un año que tomamos posesión del cargo.

P.-Parece que no descarta el tranvía de Palma.

R.-Ya digo que no hay ningún proyecto descartado. Estamos viendo todas las posibilidades. Habrá buenas noticias pronto.