«¡Viva Sánchez!». Así celebraba Yassine Jaouhari (Marruecos, 1997) su puesta en libertad a la salida este lunes de la Audiencia Provincial de Palma. Según la Fiscalía, el 5 de noviembre de 2021 simuló sufrir un coma diabético cuando viajaba a bordo del avión patera que una cubría el trayecto Casablanca-Estambul.

Yassine provocó que el aeronave tuviera que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Palma, circunstancia que desató la fuga de una veintena de pasajeros por las pistas de Son Sant Joan. Como el resto de acusados, el pasado mes de enero quedó libre por la derogación del delito de sedición, aunque la Fiscalía pide para él tres años y medio de cárcel por delitos de coacciones y favorecimiento de la inmigración ilegal

Este lunes apuraba exultante sus últimas horas en Mallorca, después de que la jueza le diera permiso para viajar a Madrid, donde se encuentran algunos de sus familiares. A su salida de la Audiencia de Palma, Yassine montó su particular show frente a un grupo de periodistas reunidos allí por otros motivos, y se arrancó a vociferar: «¡Viva Pedro Sánchez! ¡Viva el Congreso de los Diputados!».

Con una bolsa de medicinas -ninguna para la supuesta diabetes que padece-, vestido con un chándal del Paris Saint Germain, una gorra negra y gafas de sol, el pasajero considerado el cabecilla de la primera patera aérea de la historia de la aviación posó ante los medios. Yassine afirmó sentirse «más famoso que Messi» en medio de la atención mediática que ha provocado su salida de prisión, algo que no parecía disgustarle.

Más tarde, concedió dos entrevistas a medios locales antes de irse al aeropuerto y coger un avión a Madrid, donde vivirá con su hermana a la espera del juicio. En estas el joven marroquí asegura que no simuló nada y se desmarca de los hechos concernientes a la fuga de los otros inmigrantes ilegales. «Yo estaba enfermo, yo no me fugué. La gente se aprovechó de esa emergencia y no tengo la culpa», manifiesta a Ultima Hora.

Un vez en tierra, fue trasladado al Hospital Son Llàtzer y una veintena de pasajeros huyeron corriendo por las pistas. Dice que no conocía a ninguno de los pasajeros que huyeron de la aeronave y que nunca participó en un grupo de Facebook donde, según la Fiscalía, se organizó esta huida. Asimismo, acusa a la Policía de no proporcionar la seguridad en el aeropuerto para evitar la fuga y dice ser inocente: «No soy peligroso. No han encontrado nada en mi móvil».

El pasado 17 de enero, Yassine y los otros 21 inmigrantes detenidos del avión patera fueron puestos en libertad, tras la supresión del delito de sedición. Sobre ellos pesaba una petición de pena de cinco años de cárcel para cada uno. Este martes ha denunciado a Diario de Mallorca que ha pasado «14 meses en prisión por la cara».

El joven de 25 años detalla que tras quedar en libertad se ha alojado en un albergue en Palma. Asegura que no conocía a ningún pasajero y que iba de vacaciones a Turquía con un billete de ida y vuelta que le costó 400 euros, aunque sin un plan definido. Pese a que los médicos que le atendieron en el hospital palmesano de Son Llàtzer descartaron que sufra diabetes, el joven marroquí insiste en que «cuando se pone nervioso, le sube el azúcar».

Finalmente, relata que llegó por primera vez a España en 2016 y que comenzó a trabajar en la construcción hasta que estalló la pandemia. Entonces regresó a Marruecos, donde su padre era propietario de un ultramarinos. «Vivíamos bien, estaba en Marruecos tranquilo, con mi familia, tenemos un poco de pasta, estamos bien. Todo normal».