Marga Prohens, presidenta del PP de Baleares y candidata al Govern, promete la eliminación del requisito del catalán para los médicos y enfermeros así como la libre elección de lengua en la primera etapa de la enseñanza. Prohens también promete la recuperación del español como lengua vehicular en el enseñanza. Actualmente, por decisión del Govern de Armengol, sólo el catalán es lengua vehicular en Baleares.

Pregunta.-¿Qué postura defiende el PP que usted preside sobre política lingüística?

Respuesta.-Lo he dicho muchísimas veces. Yo no voy a hacer nunca de la lengua una batalla política. Yo creo que la lengua no es patrimonio de ningún partido político o de ninguna ideología. Yo, de formación profesional, soy traductora e intérprete. Entonces para mí las lenguas, aparte de mi profesión, son una maravillosa herramienta de comunicación. Yo hablo cuatro idiomas y me gustaría hablar cuatro más o seis más si fuera posible y tuviera tiempo para estudiarlos. Entonces, lo que hay que hacer es hacer normal lo que es normal. Y vivimos en una Comunidad Autónoma donde el bilingüismo es una riqueza y donde vivimos el bilingüismo de manera cordial, de manera natural y de manera normal en la calle. Por eso también tenemos que vivirlo con esta normalidad y con esta serenidad en la Administración.

P.-¿Y qué significa esto?

R.-Significa que evidentemente hay que eliminar el requisito de catalán en la sanidad. Lo dicen los propios sindicatos médicos y de enfermería. El catalán no es la única traba para que vengan médicos a trabajar aquí, está también el problema de la vivienda pero la exigencia de saber catalán es una traba más y aquí no estamos para poner trabas a nadie porque necesitamos cubrir todas las plazas y porque yo quiero la mejor sanidad pública posible para los ciudadanos de estas Islas.

P.-Eliminará el requisito del catalán a los sanitarios: ¿ y en el resto de la Administración?

R.-En la administración pública, insisto, hacer normal lo que es normal, que los ciudadanos, que son quienes tienen derechos, puedan dirigirse a la Administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales y reciban una respuesta en la lengua en la que se han dirigido a la Administración pública.

P.-¿Y sus propuestas sobre Educación?

R.-El principal problema de la Educación, sin duda, es la LOMLOE, esta nefasta ley impuesta por Pedro Sánchez y que Francina Armengol aplaude de forma entusiasta.

P.-¿Y en el tema de la lengua?

R.-En el tema de la lengua hay que cumplir con lo que dice el Estatut y hay que cumplir con lo que dice la Constitución. Tenemos dos lenguas oficiales. Ambas lenguas, el español y el catalán, deben ser vehiculares en la educación y además se debe finalizar la educación obligatoria con un dominio perfecto de las dos lenguas. Y además, tenemos que garantizar la libre elección no sólo de centro sino también de primera lengua en la primera etapa educativa, libre elección de lengua para la lectoescritura. Aparte de todos esto, yo creo que llegamos muy tarde en lo que es el aprendizaje del inglés. Nosotros llevamos un programa de becas en el extranjero para que todos aquellos estudiantes notables, o aquellos estudiantes con un buen expediente académico que así lo deseen y así lo considere su profesorado, puedan realizar un trimestre escolar en el extranjero. Tener la oportunidad de realizar un trimestre en un centro de otro país no debe depender del bolsillo de las familias.