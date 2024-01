La crisis de Vox en Baleares no afecta a la estabilidad del Govern del PP que preside Marga Prohens. El PP cuenta con 25 diputados en una Cámara autonómica donde la mayoría absoluta son 30. A estos 25 hay que añadir los cinco rebeldes de Vox liderados por la portavoz Idoia Ribas, con quien el PP firmó el acuerdo de gobierno. Ya son 30 diputados pero además hay que añadir a Llorenç Córdoba de Formentera, ahora comprometido con la presidenta Prohens a pesar de haber sido expulsado de su propio partido, Sa Unió.

Prohens tiene así garantizada la mayoría absoluta con 31 diputados frente a los 29 que suma el bloque de la izquierda y los cuatro no adscritos: Xisco Cardona, Llorenç Córdoba, Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne. Sólo en el caso de las votaciones especiales que requieren el voto a favor de tres quintas partes de la Cámara (35 diputados) el PP podría tener algún problema.

La presidenta Marga Prohens ha sostenido este lunes que la crisis de Vox «es una situación que afecta al Parlament» y no al Govern. Prohens ha manifestado «respeto» por la vida interna de otros partidos aunque ha reconocido que «evidentemente es una situación desagradable» para el PP. «Somos un garante de estabilidad, somos un partido serio y continuamos trabajando», ha apostillado.

En este sentido, Prohens ha recalcado que sigue con su «agenda normal» mientras las Consellerias funcionan con «la estabilidad que da haber aprobado los presupuestos» para «poner en marcha el proyecto de cambio que nos reclamaron los ciudadanos de manera contundente el 28 de mayo».

En cualquier caso, la presidenta balear ha deseado que Vox, la tercera fuerza en la Comunidad Autónoma, «solucione lo antes posible esta crisis interna». En cuanto al cese de Le Senne como presidente del Parlament a consecuencia de esta expulsión, Prohens ha recordado que «no es la primera vez» que ocurre -en alusión a Xelo Huertas y su salida de Podemos- y que el reglamento «marca cuáles deben ser los pasos a seguir».

Preguntada por la «fiabilidad» de Vox como socio, Prohens ha insistido en que el PP es «leal a la palabra dada» y a su programa de gobierno, apelando a los 110 puntos del acuerdo de investidura firmados con Vox. Según la presidenta, el Govern ya ha cumplido «casi un 40%» de los puntos de aquel documento.

El PSOE balear culpa a Prohens

El portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha tildado de «crisis institucional sin precedentes» la situación política en Baleares tras la decisión del Grupo Parlamentario Vox de expulsar a la presidenta del partido, Patricia De las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, responsabilizando el socialista de este contexto a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

«Esto es lo que pasa cuando no quieres gobernar», ha dicho el portavoz este lunes en rueda de prensa, opinando que «Baleares no merece el comportamiento que tiene la presidenta Prohens».

En esta línea, ha mencionado, primero, la situación en Formentera, «con un presidente que no se sabe dónde está»; posteriormente ha hecho referencia a Menorca, «una isla donde no hay presupuestos ni gobierno», y finalmente a la situación general de las Islas, «donde hoy no hay presidente del Parlament», quien cesará formalmente el miércoles.

«Es Prohens quien tiene que ponerse al frente de las instituciones. Esto es lo que pasa cuando no quieres gobernar, tiene un problema importante democrático de ponerse al frente», ha insistido Negueruela, quien ha cuestionado quién es ahora el socio de Prohens.

Durante su intervención, Negueruela ha reiterado la «crisis institucional sin precedentes», donde «un grupo cesa a la presidenta de su partido y ahora se tienen que recomponer», y ha interpretado que esto choca con las Jornadas Parlamentarias que el Partido Socialista ofrece este lunes presididas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

«Un Congreso de los Diputados que da soluciones a la ciudadanía y, en cambio, vemos cómo en Baleares es todo lo contrario y ahora hay una crisis institucional muy grave cuyas dudas jurídicas se irán resolviendo», ha manifestado.

«La última imagen que tengo de los presupuestos es a Costa abrazando a su grupo, luego a los de Vox, después al tránsfuga de Vox y después al presidente de Formentera, que no tenemos clara su situación», ha insistido Negueruela, preguntándose «a cuántos tránsfugas tienen que abrazar ahora para mantener la situación en las Islas».

Més per Mallorca llama a la responsabilidad del PP

Més per Mallorca ha llamado a la «responsabilidad» del PP tras la decisión del Grupo parlamentario Vox de expulsar a dos diputados. «Prohens está soportando su Govern con episodios constantes de transfuguismo y esto es gravísimo, porque va en contra de la credibilidad de las instituciones frente a la ciudadanía», ha expresado el portavoz de Més en el Parlament, Lluís Apesteguia.

El líder de Més ha anunciado que este mismo lunes registrarán la petición de comparecencia de la presidenta del Govern para que explique «cómo en esta situación de inestabilidad política piensa seguir gobernando» y «si piensa seguir soportando su Govern en la extrema derecha y tránsfugas».

Igualmente, el portavoz ha sentenciado que «el próximo presidente del Parlament no puede ser de Vox» porque «no se pueden seguir tirando las instituciones al barro», y ha llamado a la responsabilidad del PP.

«Si renuncian a seguir dando carta de naturaleza a la extrema derecha, el resto de formaciones, y por supuesto Més, sabremos leer la responsabilidad del momento», ha manifestado Apesteguia.

En esta línea, el portavoz ha culpado a Prohens de toda esta situación, al considerar que fue ella «quien dio la clave institucional a Vox, un partido que no sólo trabaja en contra de los intereses de las Islas, sino que es un socio inestable y no es de fiar».