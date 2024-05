Mallorca-Las Palmas: tres puntos que no se pueden escapar

Tres puntos que no se pueden escapar. El Mallorca-Las Palmas de este mediodía en Son Moix es absolutamente clave para el equipo de Aguirre, que dará un paso casi definitivo para lograr la permanencia si suma los tres puntos. De hecho, la salvación sería ya un hecho si, además del triunfo del Mallorca, mañana domingo el Cádiz perdiera en casa ante el Getafe. Los canarios llegan con una racha de siete derrotas consecutivas, pero Aguirre no se fía y recurrirá a sus pretorianos: jugarán nueve futbolistas de la plantilla de la anterior temporada. De los fichajes de este curso sólo saldrán en el once inicial el portugués Samú Costa y el canadiense Larin. Darder vuelve al banquillo.

«Veo al equipo muy consciente de la necesidad de ganar este partido. Los veo bien, pero eso luego hay que demostrarlo sobre el terreno de juego y seguro que el rival no nos lo va a poner fácil aunque llegue con números muy malos. Tenemos que demostrar lo que nos jugamos desde el primer momento», dijo ayer Aguirre en la rueda de prensa previa, mientras que García Pimienta, uno de los candidatos a sustituir al mexicano, explicó que «el Mallorca es un equipo que es muy potente, un rival ganador en duelos. No hablo de que no tengamos predisposición, pero sí debemos estar muy concentrados ante un rival que en esa faceta es muy fuerte. Nosotros, en cambio, lo somos con el balón. Espero que sea un partido largo y que pase lo que nosotros esperamos”.

El Mallorca no gana un partido desde que el 16 de marzo se impuso 1-0 al Granada en Son Moix. Desde ese día empató a cero en Valencia, perdió por penaltis la final de la Copa del Rey, cayó derrotado en Palma ante el Real Madrid y en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, empató a uno en Cádiz, en un resultado clave que le permite mantener la ventaja de seis puntos con respecto al descenso, y en el último encuentro perdió 0-1 en Son Moix ante el Atlético. Le quedan por delante Las Palmas, Osasuna, Almería y Getafe para echar telón a la temporada.

Por su parte, hace más de dos meses que el único resultado que cosecha Las Palmas es la derrota. El equipo de Xavi García Pimienta se ha quedado anclado en los 39 puntos desde hace siete jornadas. No suma desde que empató a tres en el campo del Getafe el dos de marzo. Desde ese día ha perdido consecutivamente ante Athletic (0-2), Almería (0-1), Barcelona (1-0), Sevilla (0-2), Celta (4-1), Girona (0-2) y Real Sociedad (2-0). En este tramo ha marcado un solo gol y ha encajado 14. El declive es evidente.

El partido estará dirigido por el alicantino de 41 años Juan Martínez Munuera, policía local en excedencia. Esta temporada el Mallorca sólo se lo ha encontrado en el Metropolitano ante el Atlético, en un partido que perdió 1-0 con gol de Griezmann, pero en la pasada fue más habitual: estuvo en el Mallorca 1 Almería 0, Mallorca 1 Real Sociedad 1 y Girona 2 Mallorca 1. En el VAR estará Prieto Iglesias.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Gio, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Antonio Sánchez, Samú Costa, Dani Rodríguez, Muriqi y Larin.

Las Palmas: Álvaro Valles, Álex Suárez, Saúl Coco, Mika Mármol, Araujo, Kirian, Lolodice, Moleiro, Marvin, Sandro y Munir.

Árbitros: Martínez Munuera (campo) y Prieto Iglesias (VAR).

Estadio: Son Moix, 14.00 horas.