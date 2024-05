Aguirre: «Queremos cerrar la permanencia cuanto antes»

«Queremos cerrar la permanencia cuanto antes», ha dicho hoy Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Las Palmas, penúltimo de la temporada en Son Moix. «Llevamos dos derrotas seguidas en casa ante Real Madrid y Atlético, que son equipos Champions, pero Las Palmas sí es de nuestra Liga», agregó el mexicano, que una semana más eludió cualquier pregunta sobre su futuro «porque en lo único en lo que estoy absolutamente centrado es en resolver la situación del equipo. Cuando lo consigamos ya veremos qué pasa».

«Si han salido ocho nombres de posiblemente entrenadores es porque los periodistas hacen su trabajo y estudian todo. No es la primera vez que me encuentro en esta posición», explicó el Vasco, que bromeó al agregar que «tampoco necesito leer que voy a perder el empleo, porque lo he perdido alguna que otra vez.

Sobre su rival, que llegará con una racha de siete derrotas consecutivas, afirmó que «no me fío», y vaticinó que «seguramente vendrán muy concentrados, con muchas ganas de hacer un buen partido y salir de esta racha lo antes posible. Esperemos estar a la altura porque estoy convencido de que no nos lo van a poner fácil. En la primera vuelta recuerdo que empatamos, que jugamos una buena segunda parte y que fallamos un penalti. Espero que ahora estemos más acertados ante la portería contraria».

Aguirre confirmó que no tiene bajas, que tanto Maffeo como Samú Costa están recuperados y puede contar con ellos en la convocatoria: «Veo al equipo muy consciente de la necesidad de ganar mañana. Los veo bien, pero eso luego hay que demostrarlo sobre el terreno de juego y seguro que el rival no nos lo va a poner fácil aunque llegue con números muy malos. Tenemos que demostrar lo que nos jugamos desde el primer momento».

Por lo visto esta semana en los entrenamientos el equipo parece muy claro. Aguirre recurre a la vieja guardia. Jugarán nueve futbolistas de la plantilla de la pasada temporada y sólo dos de los nuevos fichajes, el canadiense Larin, al que se le va a dar una nueva oportunidad, y el portugués Samú Costa. Sergi Darder vuelve al banquillo.

Rajkovic, Gio, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Antonio Sánchez, Samú Costa, Dani Rodríguez, Muriqi y Larin. Éste es el once con el que ha ensayado el Mallorca y el que tiene más opciones de jugar mañana ante Las Palmas.