El Mallorca Palma Futsal se juega la primera plaza

El Mallorca Palma Futsal se enfrentará este sábado al Jimbee Cartagena en el último partido de la fase regular de liga. Los de Antonio Vadillo llegan líderes a la cita y dependen de ellos mismos para conseguir atar la primera plaza y que el factor cancha les juegue a favor hasta una hipotética final de playoff. El técnico jerezano reconoce que tiene muchas ganas de jugar el partido y advierte que «necesitamos ganar para quedar primeros en la liga regular. A priori no era uno de nuestros objetivos principales, pero la verdad es que es un reto muy bonito. Las últimas temporadas, a nivel de liga regular, son espectaculares. Hace dos años quedamos segundos empatados con los primeros, y la temporada pasada terceros empatados con los segundos. Llegar a la última jornada dependiendo de nosotros para poder quedar primeros es un reto muy bonito y que encima nos dará la posibilidad de tener el factor cancha a favor. Un aspecto que para nosotros es muy importante».

El entrenador del Mallorca Palma Futsal reconoce que no esperaba llegar a la jornada 30 dependiendo de ellos mismos y comenta que «le doy mucha importancia porque es el fruto del trabajo de once meses. En campeonatos cortos hay muchos factores que no podemos dominar, pero en una liga de once meses viene marcada por la regularidad y el trabajo del equipo. Estar compitiendo con clubes como Barça y llegar hasta aquí con la posibilidad de poder quedar primeros, no es ningún título, pero tiene un valor incalculable», reconoce Vadillo.

«Hace dos temporadas, cuando quedamos segundos empatados con ElPozo Murcia, que quedó primero y ganó por el golaveraje, cometí el error de decir que no lo íbamos a repetir y han pasado dos temporadas y ya estamos aquí. Hay que afrontarlo con la máxima garantía porque ser primero es algo muy bonito. No tendríamos un título físico, pero los que trabajamos día a día sabemos lo difícil que es», añade.

Tras conquistar el título de la Champions League, el cuadro balear tuvo que cambiar de mentalidad y volver a centrarse en la competición regular. Además, para este fin de semana, el equipo contará con varias bajas. El entrenador explica que Rivillos volverá a la convocatoria y comenta que el fin de semana pasado no participó por precaución a causa del esfuerzo que hizo en la Final Four. Vadillo también afirma que «Luan Muller vuelve tras la sanción y con Gordillo seguimos igual. También hay que añadir las bajas de Fabinho y Carlos Gómez que están en la Copa del Mundo Sub21. A día de hoy somos trece jugadores disponibles».

El Mallorca Palma Futsal viajará este viernes hasta Cartagena para medirse el sábado ante el Jimbee que, junto al cuadro mallorquín, está siendo el mejor equipo de la liga en esta segunda vuelta, incluso suma un punto más que el Mallorca Palma Futsal. Además, viene de ganar ante el Barça y ante el Jaén Paraíso Interior. Vadillo advierte que «será un partido que nos va a exigir al máximo y habrá que sacarlo adelante para poder quedar primeros».