El Mallorca no se olvida de Pablo Torre para el curso 25-26. El media punta cántabro lleva años siendo seguido por la dirección deportiva del club bemellón, que intentó ficharle el pasado mes de enero, tal y como adelantó OKDIARIO, pero se negó en redondo a dejar el Barcelona pese a que hubo charlas con la directiva azulgrana aprovechando la Eurocopa en Arabia, y se volverá a intentar este próximo verano con más argumentos económicos porque la idea es que sea el futbolista sobre el que pivote el fútbol ofensivo del equipo.

Pablo Torre no cuenta para el Barcelona, que tiene a muchos jugadores en su posición, pero el futbolista se niega a asumir la realidad y sigue creyendo que va a acabar en el equipo, algo que está claro que no va a suceder con la competencia que hay enfrente. El jugador cántabro apenas lleva 27 minutos en Liga en lo que llevamos de año 2025, y repartidos en dos partidos que ya estaban sentenciados. Jugó 13 minutos en el Barcelona 7 Valencia 1 y 14 en el Barcelona 5 Betis 1. Su útlima aparición en el once inicial fue en el partido de Copa ante el modesto Barbastro, en el que marcó un gol y repartió dos asistencias.

Pablo Ortells le tiene entre ceja y no es de ahora. El director de fútbol está convencido de que podría ser la pieza angular del equipo en su fase creativa durante muchos años y este verano, en el que se traspasará a Samú Costa, habrá dinero para hacer alguna inversión importante. Aquí, por supuesto, la clave es que la competencia que salga no le resulte a Pablo Torre más atractiva, y en este escenario, siendo egoístas, su situación actual beneficia los intereses futuros del Mallorca aunque también es evidente que habrá muchos equipos que vayan a por el jugador, que es un verdadero cheque en blanco.

No hay que olvidar que el Mallorca tendrá que buscarle un sustituto a Robert Navarro, que acaba contrato el 30 de junio y que todo hace indicar que tiene adquirido ya un compromiso con el Athletic de Bilbao. Pablo Torre sería ideal porque cubriría la posición de media punta, pero no será ni mucho menos sencillo.