El Mallorca negocia con Aguirre una renovación 1+1

El Mallorca negocia con Javier Aguirre una renovación 1+1: un año de contrato más otro opcional en función de objetivos. Pese a que el mexicano dijo que no quería hablar hasta que se consiguiera la permanencia el club ha mantenido conversaciones continuas con su representante y todo parece ir por buen camino. En cuanto se supere la frontera de los 40 puntos se producirá una charla definitiva con el técnico de la que debería salir una fumata blanca. Todo hace indicar que la etapa de Aguirre en la isla se extenderá por lo menos hasta junio de 2024.

Las negociaciones se iniciaron hace más de dos meses con una primera oferta de un año, algo que no le agradó al mexicano, que pretendía dos temporadas. Su respuesta fue pedirle a su representante que lo parara todo hasta que se logre la permanencia y a partir de ahí volver a sentarse. Así se hizo, pero sólo por parte de Aguirre, porque Ortells ha seguido manteniendo contactos con su agente. «Le dije a mi representante que no me dijera nada más hasta que hubiéramos conseguido el objetivo», confesó el entrenador en una rueda de prensa reciente.

Las dos partes quieren entenderse y lo lógico es pensar que están condenadas a hacerlo. Aguirre y su equipo aceptaron un contrato muy modesto económicamente -para lo que es la Primera División, claro- porque apostaron por el Mallorca. Ahora quieren una mejora que les coloque más o menos al nivel del resto de entrenadores que se mueven en su misma zona y, además, pretenden conseguir dos años más. En el término medio parece que va a estar el punto de encuentro y el acuerdo se firmará por una temporada más otra opcional además, evidentemente, de una importante mejora salarial.

La intención del club es resolverlo todo cuanto antes y el pistoletazo de salida los darán los 40-41 puntos, cifra que se considera suficiente para garantizar la permanencia. Entonces se producirá la charla definitiva, pero ya las negociaciones están bien encauzadas.