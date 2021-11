Luis García Plaza, tras dos semanas de parón liguero, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para analizar el duelo del próximo lunes a las 21 h frente al Rayo Vallecano, en el que el Mallorca tendrá nada menos que siete bajas, tras las dos últimas de Greif, con covid, y de Lago, que se lesionó con su selección.

El técnico madrileño se ha desecho en elogios hacia los pupilos de Andoni Iraola. Los 20 puntos conseguidos hasta el momento convierten a los franjirrojos en el equipo revelación de la Liga Santander: “Es un conjunto muy intenso, con presión arriba y que va a buscar al rival. Es cierto que no cuentan con Falcao, pero un equipo no es solamente un jugador. Vallecas es un estadio diferente al resto de Primera División, ya que su público siempre están encima y eso les motiva mucho».

Para el encuentro que cerrará la jornada, García Plaza, no pondrá contar con los lesionados Take Kubo, Antonio Raíllo, Lago Junior y Matthew Hoppe. Del jugador estadounidense ha afirmado lo siguiente: “Sufre una rotura bastante importante y no vamos a poder contar con él durante los dos o tres próximos meses de competición”, confirmando de este modo la noticia que adelantó OKBALEARES. Tampoco viajará Dominik Greif, ya que el guardameta dio positivo en COVID durante la jornada de ayer. Otro jugador que está entre algodones es Salva Sevilla. El centrocampista andaluz arrastra molestias y su presencia en Vallecas corre serio peligro: “Salva está entre algodones, veremos cómo está mañana, pero es muy probable que no llegue al partido». La baja más sensible será la del ghanés Idrissu Baba por acumulación de tarjetas. Rodrigo Battaglia o Ruiz de Galarreta ocuparán la plaza del futbolista africano.

Por otra parte, el extremo del filial Javi Llabrés, el central Josep Gayá y los porteros Leo Román y Pere Joan completarán una lista muy mermada por la plaga de lesiones.

Una gran noticia, tal y como avanzó OKBALEARES es la vuelta de Take Kubo. El nipón podría reaparecer la semana que viene contra el Getafe o bien día 4 de diciembre en el Wanda Metropolitano: “Su recuperación va por buen camino y es muy probable que la semana que viene empiece ya a trabajar junto al resto de sus compañeros”, ha asegurado el entrenador balear.

Los visitantes no podrán contar con su jugador franquicia, Radamel Falcao, ni con el centrocampista africano Pathé Ciss por sendas lesiones. El jugador colombiano es el futbolista con mejor porcentaje goleador de toda la competición. Sin duda, la baja del cafetero, es un alivio para los intereses del cuadro balear.