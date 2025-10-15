El Mallorca femenino jugará contra niños en alevines

El Mallorca femenino, creado por el club con el objetivo de que comience desde categorías inferiores, jugará contra niños en alevines. En concreto las niñas de Sonia Freire y Estefanía Suárez, las dos entrenadores, están integradas en el alevín sub11 de División de Honor y son el único equipo de la categoría formado exclusivamente por mujeres. Debutarán en la Liga el martes 21 en Son Bibiloni ante el Platges de Calvià. Hay que recordar que en el pasado el Mallorca tuvo un equipo femenino, pero se disolvió en 2013 tras el descenso de los de Primera División.

El club anunció el pasado mes de julio la creación de un equipo femenino, confirmando la noticia que ya había adelantado OKBALEARES el pasado 12 de marzo. «Creo que ya tocaba. Llevamos años trabajando en que el club estuviese estabilizado y más sólido en Primera División para poder seguir creciendo como entidad. Y algo que realmente estaba pendiente era tener un equipo femenino”, explicó Alfonso Díaz, CEO de Negocio del RCD Mallorca, tras hacer oficial la incorporación de un nuevo integrante al organigrama de equipos del club.

“Siempre hemos dicho que cuando hiciésemos un proyecto, iba a ser uno serio, con un buen equipo detrás dentro del club, que entrenase en las mismas instalaciones, que tuviese su plantilla de entrenadoras, de fisios, de nutricionistas, de psicólogos… Tiene que ser un equipo más dentro de la estructura de fútbol del club”. agregó Díaz, mientras el CEO de fútbol, Pablo Ortells, dijo que Lo vamos a iniciar desde niñas para poder empezar la formación bajo el paraguas también de la estructura del futbol base, incluidos todos ahí, siguiendo las mismas líneas”, añadió Ortells, que considera la categoría alevín ideal para este inicio de proyecto.

El director de fútbol base del Mallorca, Miquel Toni Gelabert, dijo también que “la idea es comenzar con un equipo de fútbol base en categoría Alevín y poco a poco ir creciendo con un equipo más en la estructura”. De esta manera, Gelabert ha indicado que “así como podamos crecer a nivel de recursos, de instalaciones y a la misma medida en la que lo vaya haciendo el club en general, la idea es movernos en un plan de cinco o seis años con una estructura sólida de fútbol base femenino e incluso un primer equipo femenino”.