El Mallorca cierra hoy la pretemporada en Ibiza

El Mallorca cierra hoy la pretemporada en Can Misses ante el Ibiza a partir de las nueve de la noche, en un encuentro en el que los de Javier Aguirre tratarán de seguir manteniendo su imbatibilidad. Su hoja de servicios desde que volvieron al trabajo es de tres victorias y dos empates y, lo que es aún más importante, sólo un gol encajado, y de penalty ante el Nápoles, tercer clasificado de la última edición de la Liga italiana.

El Mallorca no ha hecho pública todavía la convocatoria, pero está claro que no viajarán a Ibiza los tres jugadores con los que no cuenta el entrenador, Álex Alegría, Mboula y Hoppe, y a los que se está buscando salida. La de Matthew Hoppe es inminente, mientras que el club trabaja para resolver la situación de los otros dos. Tal y como publicó ayer OKBALEARES ninguno de los tres han recibido dorsal en la lista que se ha mandado a la Liga de Fútbol Profesional.

Una de las grandes incógnitas del partido de esta noche en Can Misses será la identidad del portero. Leo Román lo ha jugado casi todo hasta ahora, aunque el serbio Rajkovic fue titular ante el Nápoles (y fue además el que encajó de penalty el único gol que ha recibido el equipo hasta ahora). Todo hace indicar que el elegido hoy por Aguirre será también el que inicie la Liga el próximo día 15 en San Mamés ante el Athletic.

En el caso de que Leo Román sea el titular se producirá también un dato anécdotico: por primera vez en la historia el Mallorca jugará en Ibiza con un portero pitiuso bajo los palos. Hay que recordar que Leo Román se convirtió la pasada temporada en el primer futbolista ibicenco en disputar un partido oficial con el primer equipo mallorquinista.

La UD Ibiza de Amadeo Salvo, ex-presidente del Valencia, espera esta noche un gran entrada en Can Misses con precios que van desde los 20 hasta los 50 euros para los no abonados, con un descuento del 50% para los abonados. El partido ha sido denominado I Torneo Power Electronics Ciudad de Ibiza.