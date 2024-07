Mallorca-Barnsley, segundo amistoso de la pretemporada

El Barnsley, uno de los equipos más antiguos de Inglaterra, con 137 años de historia a las espaldas, será hoy (13.00 horas) el segundo rival del Mallorca en su stage de pretemporada en Birmingham. Integrante de la League One, un equivalente a la Segunda RFEF española, no debería ser rival para los de Arrasate, en un partido en el que la gran incógnita es saber si participarán o no el meta serbio Rajkovic y el lateral uruguayo Gio, que han recibido ofertas para abandonar el club este verano.

Lo no alineación en el amistoso de ambos jugadores -o de uno solo- sería síntoma inequívoco de que su marcha del Mallorca es sólo cuestión de tiempo, algo que parece probable en los dos casos, ya que hasta ahora han sido los únicos en recibir ofertas y el club imperiosamente debe asumir al menos un par de traspasos en demarcaciones que, además, tiene muy bien cubiertas. El partido de hoy se disputará en el Loughborough University Stadium, a cincuenta kilómetros del lugar de concentración en Birmingham.

Será el primero de los dos partidos que el equipo disputará en sólo 24 horas, ya que mañana sábado se enfrentará al West Bromwich Albion, en el que será su último amistoso en Inglaterra antes de volver a la isla, donde tiene programado enfrentarse al Poblense el miércoles 31 en el Poliesportiu, en el tradicional Trofeu de s’Agricultura.

Los jugadores de Arrasate parten de la victoria 1-3 ante el Crewe Alexandra el pasado domingo, en un choque en el que destacó el meta eslovaco Greif y en el que el joven Doménech marcó su primer gol con la camiseta bermellona. Con cinco días más de entrenamiento a las espaldas cabe esperar mayor equilibrio, tanto físico como táctico, en un choque que servirá para ver si el nuevo entrenador insiste en el 4-3-3 que empleó en su debut o si varía el sistema. En Osasuna manejó diferentes alternativas, así que cabe esperar que hoy también quiera ensayar otra cosa.

Será una buena ocasión para volver a ver en acción a los que hasta ahora son los únicos fichajes del verano, el mallorquín Mateu Morey y el japonés Asano, así como también para comprobar el crecimiento de los jugadores de la cantera que han viajado a Birmingham, con el delantero Marc Doménech y el centrocampista Jan Salas como máximos exponentes.