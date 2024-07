Moviment Mallorquinista pone el grito en el cielo contra el club

Moviment Mallorquinista ha emitido un comunicado a través de las redes sociales criticando con dureza el proceso de renovación de abonos del Mallorca, que este año se lleva a cabo básicamente de una forma digital y a través de una nueva plataforma contratada por el club. Los problemas e incidencias que están sufriendo los aficionados son constantes y Moviment los ha expresado en una nota que no puede ser más explícita: «La nueva plataforma no está preparada para gestionar una campaña de abonados al nivel que merece el Mallorca».

El texto íntegro del comunicado, que se puede leer en la red social X, y que se ha publicado esta tarde, en el día en el que se abría el plazo para renovar el abono con cambio de asiento, lo que ha vuelto a producir muchísimas quejas de los aficionados por inoperatividad del sistema, es el siguiente:

«Cada fase de la campaña de abonados aumenta la cantidad de socios con problemas para gestionar el abono. Muchos mallorquinistas nos han hecho llegar que a causa de las trabas con las que se han encontrado están valorando no renovar. No entienden los problemas que les pone el propio club para poder efectuar una gestión o un cambio en la nueva plataforma. Es impensable que el área de abonados no tenga acceso total a la plataforma para solucionar los numerosos problemas de los socios. Un área de abonados que, recordemos, al inicio de la campaña no estaba previsto que operara durante esta temporada».

«Sin ir más lejos la temporada anterior, en la que también se gestionó on line una gran parte de los abonos, no tuvo ni la mitad de socios descontentos o con problemas sin solucionar. Nos gustaría conocer el motivo por el que se ha cambiado a la nueva plataforma, que claramente ha demostrado que no está preparada para gestionar una campaña de abonados al nivel que merece el Mallorca».

«Uno de los puntos más deficientes y a la vez más importantes para esta campaña de abonados es la comunicación del club. Las explicaciones de como funciona el proceso, como gestionarlo de manera 100×100 on line, visibilidad de las fechas en las que acaba cada plazo…El trofeo más importante de estos últimos años ha sido el crecimiento de la masa social mallorquinista, especialmente entre los más jóvenes. A pesar de esta gran victoria tenemos la sensación de que por parte del club se ha apostado por una estrategia fría e impersonal en cuanto a comunicación. Tenemos en las manos asegurar el futuro del mallorquinismo, hemos de cuidar a toda esta gente que ha estado, está y estará de manera incondicional».

A estas horas no ha habido todavía ninguna respuesta por parte del club. El CEO de Negocio Alfonso Díaz aseguró hace unos días que los problemas iban a solucionarlo, pero al contrario se han recrudecido.