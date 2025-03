El Mallorca B culmina el desastre y baja a Tercera RFEF

A falta de seis jornadas el Mallorca B de Gustavo Siviero certificó ayer su descenso matemático a Tercera RFEF tras una temporada para olvidar en la que sólo ha sumado 12 puntos en 28 jornadas, en el que es el peor registro de todos los grupos de la Segunda División RFEF.

Un Mallorca B que, a pesar de contar con una plantilla muy joven, parecía avalada porque muchos de los jugadores habían ganado la Copa del Rey juvenil en la temporada anterior, además de haber debutado con el primer equipo en Primera División, como es el caso de Jan Salas o de Marc Doménech.

La dinámica empezó muy mal y se intentó reconducir la situación en el mercado de invierno con varias incorporaciones, pero no dio el fruto esperado y el descenso pronto se hizo inevitable. El equipo se ha mostrado muy frágil en defensa y prácticamente inofensivo en ataque, donde la falta de un delantero centro se ha notado de manera especial. La apuesta de formar una plantilla tan joven no dio sus frutos.

Ahora toca empezar de cero otra vez y se espera una importante reestructuración en la plantilla, comenzando por el futuro del entrenador, que acababa contrato este año y que no se sabe si va a seguir o no contando con el apoyo de la directiva. Lo que está claro es que habrá que buscarle destino a los jugadores más cotizados porque está claro que no van a jugar en Tercera RFEF, categoría a la que vuelve el filial tras un solo año en Segunda REF, y que no beneficia la proyección de los futbolistas.

El objetivo ahora es tratar de acabar la temporada de la forma más digna posible, sin perder el amor propio. En la categoría prima la condición física por encima de las cualidades técnicas y ese es un peaje que ha pagado muy caro el Mallorca B, que sigue sin dar con la tecla para afianzarse en categorías superiores.

A pesar del descenso hay futbolistas apetecibles y con proyección. Además de los mencionados Salas y Doménech no hay que olvidar al portero Pere Joan, al delantero Pau Mascaró, al defensa Pablo Moyà o el centrocampista Xesc Riba, a los que habrá que encontrar destino.