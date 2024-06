El Mallorca de Arrasate se diseña desde la base de un 4-3-3

El Mallorca de Arrasate se diseña sobre la base de un 4-3-3, el sistema que el entrenador vizcaíno más ha utilizado en Osasuna y que quiere trasladar a Son Moix, convencido de que es el ideal para sacarle el máximo rendimiento a una plantilla a la que deberán incorporarse sí o sí uno o dos extremos para jugar desde esa modalidad táctica, aunque el ex de Osasuna maneja también otros registros por si es necesario modificar su idea inicial. El director de fútbol del club Pablo Ortells trabaja también sobre este concepto del 4-3-3 en el mercado de fichajes.

Con este sistema como base sobran o Nastasic o Van der Heyden. Con Valjent, Raíllo y Copete fijos, más la posibilidad de que Gio se incruste como central está claro que el serbio o el belga están de más si habitualmente se va a jugar con sólo dos defensas en medio. Nastasic es quien pinta que se va a quedar fuera.

En cambio faltan dos extremos. Salta a la vista la necesidad que tiene la plantilla de desborde y velocidad. Ahí va a estar la principal apuesta del verano. Un jugador de regate y otro que pueda adaptarse a tirar diagonales. ¿Los ideales? Abde y Arribas, pero hay que poder pagarlos, algo que a día de hoy parece imposible si no hay alguna salida que deje mucho dinero, como la de Larin.

Y es que, con este sistema, ¿dónde juega el canadiense? Arrasate se siente mucho más cómodo con un solo delantero, pero ha tenido la cintura suficiente como para adaptarse a tirar a alguno a la banda, como es el caso del Chimy Ávila. En el 4-3-3 está claro que arriba el puesto de 9 será para Muriqi, lo que deja a Larin en el limbo. ¿Dónde colocarle? Será uno de los retos de la temporada, aunque para el Mallorca la situación ideal sería que se revalorizara en la Copa América y pudiera venderse.

¿Y Darder? Otro desafío soberano para Arrasate. Con este sistema no existe el media punta, por lo que no queda otro que colocarlo de interior en la línea de tres centrocampistas, en la misma posición en la que Aguirre le ha hecho jugar muchos partidos. ¿Se adaptará bien? Por características parece más fácil que lo haga Morlanes que él, pero Sergi acabó la Liga de manera espectacular y eso es un punto de confianza para comenzar bien una temporada en la que tendrá la ventaja de estar con el nuevo entrenador desde el primer día, algo que no sucedió el año pasado, cuando se incorporó a ultimísima hora.