Iceta

Desde la izquierda, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha afirmado estar «avergonzado» por las expresiones formuladas en su cuenta de Twitter por el nuevo presidente del Parlament balear al decir que «las mujeres son más beligerantes porque no tienen pene», al tiempo que ha afeado al PP el apoyo prestado para que Le Senne llegase a ser presidente de la Cámara autonómica.

«He leído unas cosas, la verdad, que me han dejado muy perplejo y avergonzado», ha asegurado el ministro al ser preguntado por los comentarios «misóginos, homófobos e incluso negacionistas» formulados desde la formación de Santiago Abascal.

«Hay una que no me resisto a repetir, a pesar de que igual me pongo rojo, pero decir que las mujeres son más agresivas porque carecen de pene, por favor, es que sólo eso merecería la pena que se replanteasen en su propio partido los partidos que le han dado apoyo», ha añadido en declaraciones a los medios en la entrega a la familia de Carlos Saura de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, concedida a título póstumo.

En este punto, Iceta ha reconocido que se están concentrando «muchas críticas en Vox» pero ha subrayado que «no hay que olvidar que, sin el apoyo del PP, este hombre no sería presidente de un parlamento autonómico».

Iceta obvia que el polémico mensajes de Le Senne data de 2020 y era en respuesta al de Sonia Vivas. Cuando la entonces concejal de Podemos escribió que «los hombres con penes pequeños suelen ser más beligerantes» la izquierda cayó y en ningún momento criticó a la podemita. El entonces alcalde de Palma, el socialista José Hila, se limitó a decir que no hacía comentarios sobre opiniones personales.

Armengol y Garrido

Por su parte, la secretaria general del PSOE en Baleares, Francina Armengol, se ha manifestado así sobre los mensajes de Le Senne: «Merece la pena que todos reflexionemos sobre estos hechos, estas palabras y estas expresiones que nos avergüenzan a todos y que particularmente avergonzarán a la gente de Baleares», ha apostillado. Por ello, ha hecho un llamamiento a los políticos a no realizar «expresiones que ofenden». «Una persona que se dedica a la política no puede tener expresiones que hieren y ofenden a la gran mayoría de los españoles», ha subrayado