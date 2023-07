Majorica ORC: la esencia de la 41 Copa del Rey MAPFRE

La Copa del Rey MAPFRE es, sin duda, la máxima expresión de las clases ORC en Europa, aglutinando esta fórmula más del 66% de toda la flota, agrupándose en cuatro clases desde la 1 hasta la 4, en función de su certificado de medición.

La flota de mayor eslora se agrupa en la clase Majorica ORC1, en donde el referente es el TP52 Aifos de la Armada Española, que habitualmente patronea el Rey Felipe VI y que este año intenta conseguir su primera Copa del Rey MAPFRE. Para esta 41ª edición tendrá como principales rivales el Swan 45 del Yacht Club Argentino From Now On de Fernando Chain, que trae bajo el brazo el subcampeonato mundial de 2022. Conjuntamente con las tres unidades DK 46 inscritas en la clase -el barco del RCN de Barcelona y el RCM de Punta Umbría Estrella Damm de Nacho Montes, el HM Hospitales – Hydria de Óscar Chavez bajo grímpola del CN del Balís y el Urbania de Marina Vela Barcelona, armado por Tomás Gasset- optarán al podio final en una potente clase con 15 inscritos y cinco favoritos a priori, tras las resultados cosechados este 2023.

La segunda clase más numerosa de la Copa del Rey MAPFRE será la Majorica ORC2, con 18 equipos inscritos y con varios favoritos al podio. Es el caso del defensor del título de 2022, el Teatro Soho CaixaBank de Javier Banderas, quien con el Swan 42 del Puerto Deportivo de Benalmádena tendrá como principal referente en el agua al Elena Nova de Christian Plump y Javier Sanz, que llegan tras vencer el pasado fin de semana en el Trofeo de S.M. la Reina en Valencia como preludio de uno de los duelos que habrá en la bahía de Palma.

También se suma a la lista de favoritos para subir al podio el Rodman 42 del RCN de Torrevieja Maverta, de Pedro Gil. Igualmente, entra en la lista de los que opositan al triunfo el J&V 42 del Club Náutico de Santa Ponsa Modul de Velum Lucerna, el Plan B representando al RCN de Palma de Christoph Mann y los otros tres Swan 42 como el barco del New York Yacht Club, el Lagerta de Kurt Thomas Kalberer II, el británico Rachistar de Steve Rigby o el italiano Morgan V de Nicola de Gemmis.

La clase más numerosa de toda la Copa del Rey MAPFRE será la Majorica ORC3 con 22 equipos en liza y con cuatro de ellos apuntando a priori a lo más alto: el L’Immens-Laplaza Assessors, armado por Alexandre Laplaza, un Sinergia 40 con grímpola del RCN de Barcelona que tendrá que enfrentarse a los italianos Concrete Investing-Tobe de Stefano Ruconi y el Scugnizza de Vicenzo de Blasio que con las unidades del modelo ITA 11.98 (3º y 2º respectivamente en el Mundial de ORC en 2022) serán conjuntamente con el argentino Geex, también con el mismo tipo de barco, quienes desde el lunes opten por estar en lo más alto de la clasificación, sin dejar de vigilar al Santina, un Dehler 38 del RCN de Palma, armado por el sueco Thomas Rudewald.

Por último, en la clase de los barcos de menor eslora de tiempo compensado, la Majorica ORC4, se podrá ver un bonito duelo entre el Mestral Fast de Jaume Morell, un Sun Fast 36 que defiende los colores del RCN de Palma y el Lassal de Gonzalo Calvo, que viene desde el RCN de Valencia para optar a una de las Copas del Rey MAPFRE.

Seis días de competición, entre el lunes 31 de julio y el sábado 5 agosto, que verán reflejados sus resultados ese mismo sábado en la entrega de premios que se celebrará en el recinto de Ses Voltes, a los pies de la Catedral de Mallorca, donde el Rey Felipe entregará los trofeos de esta 41ª edición.