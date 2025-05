¿Llueve sobre mojado en IB3?

El 6 de mayo el Parlament balear daba su aprobación al informe sobre el proceso de internalización de IB3, incluyendo el análisis de la Sindicatura de Cuentas, no necesariamente amable con el procedimiento seguido, y la prensa local elevó a titulares las conclusiones de la Sindicatura.

El Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares se creó en marzo de 2004, por tanto tiene 21 años recién cumplidos. Llegó en tiempos de la presidencia de Jaume Matas y en una época, además, donde era moneda de cambio la costumbre de externalizar casi todo, lo que causaría perjuicios en no pocas ocasiones. Una de ellas en IB3, donde no tardarían en producirse serias tensiones con los Servicios Informativos, por supuesto externalizados.

Vaya por delante que mi experiencia laboral ha tenido lugar en un medio de comunicación público, RTVE –RNE en concreto-, y desde el primer día mi experiencia tuvo lugar en unos servicios, primero de programas, después de informativos y en ambos casos plenamente internalizados. Por tanto, hablo con pleno conocimiento de causa. Nunca entendí la razón de encomendar a empresas ajenas a IB3 la gestión de sus servicios informativos, convencido de la importancia estratégica de éstos y asimismo de su neutralidad como la naturaleza primigenia de los mismos. En conciencia siempre he creído en la sagrada imparcialidad de los informativos en un medio audiovisual público viendo la tradición de las radiotelevisiones públicas en la Unión Europea.

Es cierto que la vieja escuela, de la que aprendí el oficio, ha pasado a mejor vida hasta el punto que hoy en día la ética profesional es de carácter líquido, perdida la solidez de principios que imperaban en otros tiempos, entre ellos que el periodista tenía el privilegio de ser notario de la actualidad, por tanto, con la alta responsabilidad de mantener informada a la opinión pública.

Atendiendo a este principio fundamental y fundacional, la propiedad de los servicios informativos por parte de los entes públicos lo que garantiza es la seguridad laboral de sus trabajadores, imprescindible en el ejercicio de la libertad informativa y entendida ésta, sobre todo, como garantía ética. Es probable que peque de ingenuo pero en la teoría ésta es mi genuina certeza.

Volviendo a IB3, en octubre de 2009 se produjo la primera huelga, tanto de los servicios informativos como técnicos reclamando su internalización. La viví prejubilado de RTVE y coordinando a los técnicos de IB3 Ràdio, para hacerle un favor al propietario de la contrata de los técnicos, Salom Radio. Tuve entonces un problema de conciencia; permanecer callado o escribirle una carta abierta al presidente Francesc Antich, cosa que hice. Entonces el director general de IB3, puesto por UM, pidió mi cabeza, cosa que Salom no aceptó. Catorce años después, en febrero de 2023 se ganó la batalla de la internalización de los servicios informativos y técnicos en IB3. Y Francina Armengol se apuntó el tanto. Eso es, al menos, lo que parecía.

Veamos los titulares aparecidos en la prensa local los días pasados. El DM refería que La sindicatura hace aflorar «deficiencias» en la internalización de IB3 y recalca su coste añadido de seis millones de euros». Mientras UH se decantaba por La Sindicatura constata descontrol en el proceso. Debe recordarse la importancia de los titulares en prensa, por ser lo único leído, en la mayoría de los casos lo que de verdad crea opinión. Es, por tanto, lo que suele sentar cátedra. En cambio, OKBALEARES, en un artículo firmado por un periodista de reconocida trayectoria y que además fue director de Informativos en IB3 Ràdio años atrás, se elevaba a titular: Armengol y Manresa colaron sin justificación alguna decenas de trabajadores afines en la internalización de IB3. No dicho exactamente así, pero es lo que podía encontrarse en el cuerpo de texto de la información.

La internalización en tiempos de Armengol iba a afectar a 315 trabajadores y en el informe de la Sindicatura de Cuentas se observa que de un total de 123 expedientes analizados, es decir algo menos del 30%, la conclusión era que en 18 no consta contratación previa, en 52 no había documento contractual y en 30 no había funciones laborales previas. En total, cien profesionales iban a entrar de rondón como así ocurrió. En Román paladino, que se colaron y ¿para qué? La ética líquida del PSIB-PSOE había colado a los suyos en la estructura informativa del Ente Público de Radiotelevisión de Baleares.

No ocurrirá por aquello del hoy por ti, mañana por mí. Pero el PP, si de verdad es digno de gobernar, debe facilitar a la Sindicatura los expedientes custodiados para evacuar definitivamente las responsabilidades y despedir de ser el caso a aquellos trabajadores que, fraudulentamente, entraron fijos en IB3. Para entendernos: los enchufados. Porque la ética líquida siempre resultará letal en un sistema democrático que defienda su naturaleza. O sea, que visto lo visto, en IB3 ha llovido sobre mojado. Un ente nacido por puro oportunismo crecido por intereses políticos para la manipulación y acabado en la rutina de prostituir eso de ¡Qué buen vasallo si hubiera buen señor!

Puede que ustedes, mis queridos lectores, no lo vean así. Lo entiendo y no lo comparto, y lo afirmo severamente. Porque estaríamos hablando de que se ha destruido la confianza en quienes deben dar fe, fielmente, de cuanto sucede en el día a día de la acción política. ¿Se imaginan a unos servicios informativos consagrados a la manipulación? No es lo que me enseñaron.