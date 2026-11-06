Juan José Hidalgo, reconocido como Empresario del Año por la CAEB

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha celebrado este viernes la Gala del Empresario 2026 en el Hipotels Convention Center de la Playa de Palma ante más de 400 personas, entre empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil de las Islas.

Carmen Planas, presidenta de la patronal, ha destacado que «tanto España como Baleares arrastran un déficit histórico de infraestructuras básicas”. Tras la cita electoral del 29-N, ha asegurado que esperan «un Gobierno que sitúe al empresario en el lugar que se merece, ofrezca estabilidad, garantice la seguridad jurídica y respete un diálogo social real como marca la Constitución».

Durante la gala se ha reconocido la trayectoria de Juan José Hidalgo, fundador y presidente de Globalia, otorgándole el Premio CAEB Empresario del Año 2026, un galardón que ensalza «la figura del empresario, de aquellos que comparten una trayectoria profesional y personal sobresalientes, mezcla de éxito empresarial y mejor calidad humana».

Carmen Planas ha destacado «su carácter emprendedor, su capacidad para asumir riesgos y su dedicación al mundo de los negocios… que podía tener su sede social en cualquier parte del mundo, pero la mantiene aquí, en Llucmajor, en su querida Mallorca».

«Se ha convertido en uno de los empresarios más destacados del sector turístico español. Su legado está especialmente ligado al desarrollo de Air Europa y a la expansión del transporte aéreo y los servicios turísticos entre España, Europa y América», ha remarcado.

Al acto han acudido la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido; la directora territorial de CaixaBank en Baleares, Mari Cruz Rivera; el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros.

Planas ha arrancado su intervención asegurando que la CAEB «sigue creciendo más unida que nunca», que afronta dos citas trascendentales: las elecciones generales «donde los empresarios esperamos recuperar estabilidad y diálogo social, hoy absolutamente roto», y un 2026 «en el que estamos trabajando un nuevo Plan Estratégico que marcará la hoja de ruta de CAEB los próximos años y que arrancará con nuestro 50 aniversario en 2027».

Planas ha recordado que «hemos vuelto a situar al empresario en el lugar que le corresponde, sintiéndonos parte imprescindible del progreso social». En este sentido, la presidente de CAEB ha repasado citas de este 2026, como la primera cumbre Dominicana-Baleares, «un innovador encuentro bilateral en el que compartimos experiencias en Turismo, Talento y Transformación Digital. Allí establecimos oportunidades de colaboración y, fruto de ello, hemos incorporado a CAEB a la asociación de empresas mallorquinas de Punta Cana».

Junto con la internacionalización, Planas ha puesto énfasis en el turismo, «del que nadie puede poner en duda que ha sido el gran generador de riqueza y empleo durante varias décadas, un progreso cuyos beneficios no siempre han llegado de forma equilibrada a todos los residentes. Nuestro conocimiento debe permitirnos transformar nuestra oferta, aumentar el valor económico sin aumentar la presión y convertir el turismo en motor de prosperidad compartida».

La presidenta de CAEB ha recordado el posicionamiento de CAEB sobre el actual debate turístico que hizo público la patronal el pasado verano ante las protestas antiturísticas. «No somos ciegos. Compartimos la preocupación social. Los empresarios defendemos que la transformación del modelo económico en la que estamos inmersos debe ligar el crecimiento y progreso económico con la mejora de la calidad de vida de los residentes».

La tragedia ferroviaria que ha sacudido España también ha estado presente en la intervención de Planas. «Como el conjunto de España, Baleares adolece de un enorme déficit de infraestructuras básicas. La gravedad de la falta de inversión pública la hemos vuelto a vivir dramáticamente la semana pasada. Desde hace 20 años, los impuestos suben y suben; las cotizaciones sociales, suben y suben; el gasto corriente, sube y sube; y las inversiones, bajan y bajan. No hay empresa que aguante esta situación… y mucho menos un país».

CAEB desvela el nuevo logotipo de su 50 aniversario, que celebrará en 2027

Durante la gala, la CAEB ha desvelado el nuevo logotipo con el que conmemorará su 50 aniversario en 2027. Planas ha avanzado algunos de los detalles de una celebración que pretende poner en valor cinco décadas de trayectoria empresarial y compromiso con la sociedad balear.

La presidenta ha destacado que el aniversario servirá para reconocer «los 50 años de historia, las personas y la organización» de una entidad que, según ha señalado, ha contribuido a guiar la transformación económica y social de Baleares.

Planas ha subrayado que la continuidad de CAEB durante este medio siglo responde a su capacidad para «convertir muchas voces empresariales en una común, rigurosa y responsable», así como para identificar las necesidades del tejido empresarial y ofrecer respuestas colectivas.

La celebración del aniversario coincidirá, además, con la puesta en marcha del Plan Estratégico 2027-2030, una hoja de ruta que pretende reforzar el papel de la organización a través de cuatro grandes objetivos: ser más influyente, más útil, estar más conectada y alcanzar un mayor reconocimiento.

En este contexto, la presidenta ha explicado que todo plan estratégico comienza con una nueva imagen, motivo por el que se ha presentado el nuevo logotipo durante la gala. Una identidad corporativa que, en palabras de Planas, representa la evolución de la organización y simboliza la contribución de todas las generaciones de empresarios que han formado parte de CAEB, desde quienes iniciaron el camino hasta quienes construirán su futuro.

Los Premios CAEB 2026 reconocen la innovación, la sostenibilidad y el emprendimiento

La Gala CAEB también ha sido el escenario de la entrega de los Premios CAEB 2026, con los que el Comité Ejecutivo de la patronal ha reconocido la trayectoria y el trabajo de empresarios que destacan por su compromiso con el desarrollo económico y empresarial de Baleares.

En esta edición, los galardones han distinguido tres ámbitos fundamentales para el futuro del tejido productivo: la innovación y el desarrollo, la sostenibilidad y el emprendimiento.

Los premiados de este año han sido:

Antoni Olives Vidal, de Mascaró Morera, en la categoría de Innovación y Desarrollo.

de Mascaró Morera, en la categoría de Innovación y Desarrollo. Yannik Erhart, de Universal Beach Hotels, en la categoría de Sostenibilidad.

de Universal Beach Hotels, en la categoría de Sostenibilidad. Natalia Maroto, de ITCM Solutions, en la categoría de Emprendimiento.

Con estos reconocimientos, la CAEB pone en valor la contribución de los empresarios que impulsan la innovación, apuestan por la sostenibilidad del territorio y fomentan nuevas iniciativas empresariales, pilares fundamentales para el desarrollo y la competitividad de la economía balear.