La izquierda que rechaza la saturación calla con la mayor prueba ciclista de Mallorca con miles de turistas

La carrera ciclista Mallorca 312 inunda de extranjeros gran parte de la isla cada año. Más de 8.000 amantes del deporte de distintas nacionalidades se reúnen cada mes de abril para disputar esta prueba que convierte a Mallorca en una atracción mundial pero que no está exenta de polémica.

Y es que la Mallorca 312 provoca numerosos cortes de carretera a lo largo de la jornada en la que se disputa dicha prueba. Desde las 6 de la mañana hasta el final de la carrera, los residentes mallorquines sufren cortes de tráfico y demás inconvenientes que en ocasiones les han llevado a pedir la suspensión del evento por vulnerar los derechos de los ciudadanos a circular por las carreteras o acudir al trabajo o centros hospitalarios.

De entre todos los pueblos por los que pasa este prestigioso evento deportivo, un total de ocho están gobernados por el PSOE o los independentistas de Més. Ocho alcaldes que jamás han manifestado su disconformidad con esta prueba por la masificación que pudiera suponer, a pesar de pertenecer a partidos que claman contra la saturación turística de Baleares día sí y día también.

Los alcaldes de los ocho municipios gobernados por la izquierda por los que pasa la Mallorca 312 son el de Pollença, Martí March (PSOE); Artà, Manolo Galán (PSOE); Lloseta, Angelina Pérez (Més per Mallorca); Esporles, Josep Ferrà (Més per Mallorca); Deià, Lluís Apesteguia (Més per Mallorca); Campanet, Guillem Rosselló (Més per Mallorca); Puigpunyent, Antoni Marí (PSOE); y el de Santa Maria del Camí, Colau Canyelles (Més per Mallorca).

De hecho, algunos dirigentes del partido ecosoberanista, como el portavoz en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, participan cada año en la marcha cicloturística, cosa que algunos usuarios de la red social X le han echado en cara. También ha tomado parte en alguna ocasión José María González, secretario de Innovación del PSOE de Palma.

En la misma línea iba la que fue consellera de Deportes durante el Pacte de izquierdas, Fina Santiago (Més per Mallorca), quien mostró su compromiso para incorporar la Mallorca 312 en un «firme acontecimiento en la futura Ley del Deporte».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jaume Alzamora Riera (@jaumealzamorariera)

Prou de massificació. Això sí, la Mallorca312 no mos la perdem mai. Event «boutique» — Mala Galleta 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@wyviwyg) July 21, 2024

En el caso de los separatistas de Més, esta formación también se opone a celebrar en Mallorca una etapa de la Vuelta a España en un futuro cercano, tras 28 años sin hacerlo. Un hecho que pondría a la isla en el mapa internacional al atraer a los ciclistas más prestigiosos y famosos del mundo como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic o el mallorquín Enric Mas.

De hecho, el Consell de Mallorca gobernado bajo la coalición PP-Vox tiene como objetivo traer a la isla una etapa de la Vuelta en próximas ediciones, después de que esta propuesta deportiva haya sido aprobada en Pleno, en cuya iniciativa se instaba a la institución insular a «llevar a cabo las actuaciones necesarias para hacerlo posible».

El vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio rural y Deportes, Pedro Bestard (Vox), viajó el pasado mes de agosto a Padrón (A Coruña) para presenciar una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Allí fue recibido por Fernando Escartín, director técnico de la Vuelta, para conseguir traer a Mallorca una etapa en las próximas ediciones.

La mayoría de los participantes son de origen extranjero

La Mallorca 312 destaca sobre todo por reunir a participantes de distintas partes del mundo. Entre las nacionalidades que más destacan se encuentran la española (27%), británica (25%), alemana (16%), belga (4%) e irlandesa (3%), por lo que la gran mayoría de los corredores son turistas de origen extranjero. De hecho, los mallorquines son una pequeña minoría al representar uno de cada cuatro participantes.

Por si fuera poco, esta marcha ciclista, que ha atraído a estrellas del deporte como Alberto Contador o Lionel Scaloni, también atrae a personas provenientes de países de fuera del continente europeo como Islas Caimán, Nueva Zelanda, Israel, Emiratos Árabes, Guatemala, Chile, Perú, Venezuela, Hong Kong, China, Indonesia y Japón.