El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, ha lamentado este martes que PSOE, Podemos y Més hayan impedido con sus votos una comisión de control de fondos europeos en el Parlament. «La izquierda no quiere ni oír hablar de control, quieren que lo controle todo Armengol, quieren hacer lo que les dé la gana”, ha denunciado desde la tribuna de la Cámara Autonómica.

De esta manera, Costa ha lamentado que en el marco del debate del proyecto de ley de Fondos Europeos que se ha aprobado en el Parlament, PSOE, Podemos y Més hayan tumbado con sus votos la creación de una comisión de control de los fondos europeos. Es una comisión que el PP había logrado introducir vía enmienda en el debate en comisión. “Que papelón han hecho”, ha criticado el popular.

“Estamos hablando de un conjunto de enmiendas aprobadas en comisión que el único objetivo que tienen es aumentar el control parlamentario de los fondos europeos: constituir una comisión de control y que el Govern tanga que enviar documentación cada tres meses a los partidos de la oposición, pero la izquierda no quiere ni oír hablar de control, para ellos que lo controle todo Armengol”, ha censurado Costa.

Hasta el año 2030 Baleares recibirá 4.640 millones de los fondos europeos denominados Next Generation para desarrollar 91 proyectos de inversión. La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, ha hecho lo posible y lo imposible para tener el control de estos fondos a pesar de que su vigencia supera con creces su mandato.

La propuestas del PP para crear la comisión de control nació con el apoyo de todos los partidos de la oposición y de Més per Menorca pero a la hora de la verdad esta última formación se ha desmarcado y ha votado con el pacto de izquierdas. Si Més per Menorca la hubiera apoyado, la comisión de control hubiera salido adelante al contar con el voto favorable del diputado de Gent per Formentera.

Todos los partidos de la oposición han afeado al diputado de Més per Menorca, Josep Castells, su marcha atrás y han cuestionado el acuerdo alcanzado a última hora entre este partido con con los grupos del Pacte.

«Lo que han hecho es un paripé y les deja a la altura del betún», ha sentenciado el portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, quien ha dicho al PSIB que no quieren llegar a acuerdos: «Sólo pactan cuando se les derriba el chiringuito».

Por lo demás, el pleno ha aprobado el Proyecto de Ley de los fondos europeos, cuyo objetivo es ayudar en la tramitación de los proyectos que serán financiados a través de las ayudas de la Unión Europea.

El conseller de Fondos Europeos, Investigación y Cultura, Miquel Company, ha pedido la aprobación de este Proyecto de Ley, que en mayo de este año recibió el visto bueno de la Cámara balear como Decreto Ley. Company ha remarcado que desde el Govern son conscientes del trabajo hecho en comisiones para enriquecer este decreto y, así, «sea lo más efectivo posible». Por ello, ha agradecido el trabajo de todos los Grupos Parlamentarios.

A pesar de remarcar de que no todas las peticiones han salido adelante, el conseller ha afirmado que esperan que la redacción de esta Ley sea «de interés para todos para facilitar y conseguir que estos fondos sean una herramienta útil».

Según Company, además del objetivo de ayudar en la tramitación de los proyectos, este Proyecto de Ley «supone una reducción de pasos y tiempos». El conseller ha destacado el impulso a la contratación de personal en la Administración a través de la norma..