Intensa búsqueda de 18 inmigrantes desaparecidos en una patera rescatada en aguas de Baleares

Tragedia en aguas de Baleares. Una veintena de inmigrantes han desaparecido mientras realizaban una travesía en una patera procedente de Argelia que llevaba nueve días a la deriva. Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas habría saltado por la borda.

La embarcación fue localizada a las 17:04 horas de este pasado miércoles a unas 40 millas al sur de Cabrera. A bordo iban cinco personas, que iniciaron la travesía marítima junto con otros 18 inmigrantes. En el rescate de estas personas han participado Salvamento Marítimo y un avión del Frontex.

Las autoridades están ahora a la espera de disponer de más información sobre la localización de la embarcación para poder delimitar una zona de búsqueda y montar un operativo específico.

La localización de esta embarcación se ha producido a partir de una comunicación de una ONG que habría tenido conocimiento de su salida de Argelia.