El conocido y mediático diplomático español Inocencio Arias presenta este jueves el último libro de Mateo Cañellas Taberner 40 Años de Expolio Catalanista de Baleares en el Hotel Artmadams de Palma.

En su nuevo libro Cañellas denuncia el expolio catalanista que sufre el archipiélago balear: «Antes éramos el Reino de Mallorca, ahora somos les Illes; antes teníamos la secular bandera otorgada por Sancho de Mallorca en 1312, ahora tenemos un invento de bandera autonómica que nadie quiere; ahora el mar balear es el mar catalán».

El autor añade que los tergiversadores de la historia de Baleares la falsean para decir que «San Junípero Serra es la huella catalana de California, que los menorquines que llegaron a San Agustín en el siglo XVIII son la raíz catalana de Florida y que el apellido del héroe de la Guerra de Independencia estadounidense Jorge Ferragut y de su hijo David G. Farragut, primer almirante de la armada estadounidense, dan nombre a una fundación para promocionar la cultura catalana en EEUU».

El expolio catalanista se ensaña, según Cañellas, en la lengua y en la enseñanza. Afirma que lo que sucede en Baleares es mucho peor que la situación de Cataluña: «Aquí, además de marginar la lengua española, se está eliminando la secular lengua mallorquina para imponer la lengua catalana; y se está tergiversando y falsificando nuestra historia, nuestro pasado, para incluirnos en los inventados Países Catalanes».

Para Cañellas, el expolio catalanista es «que te impongan decir vacances en vez de vacacions, decir jo necessito en lugar de jo necessit o que en los colegios cuelguen banderas cuatribarradas como lo más normal del mundo, mientras que una bandera de España en un aula altera la convivencia». Los ejemplos que expone son muchos: «También tenemos que el Mapamundi de Cresques Abraham es el Atlas catalán y que el Canto de la Sibila es parte de la Navidad catalana».

Y prosigue para afirmar que «el expolio catalanista también se ceba en el legado de nuestros reyes privativos, en nuestra cultura y en nuestra historia. El catalanismo se dedica a tergiversar y falsificar la historia de Baleares y, sobre todo, lo que hace referencia a Jaime II, Sancho I y Jaime III. Se olvida de los mártires Cabrit y Bassa que resistieron hasta la muerte en Alaró. Como también esconde que Ramón Llull no pisó ningún territorio aragonés hasta que Jaime II recuperó su reino. Como también oculta que después de la muerte de Jaime III los nobles mallorquines no desfilaron en la Fiesta del Estandarte para no tener que portar lo colores aragoneses».

Cañellas considera «un lujo» que una personalidad como Inocencio Arias pueda dedicar parte de su tiempo a ayudar a Societat Civil Balear en la denuncia de «la triste realidad que llevamos viviendo en Baleares en las últimas cuatro décadas».

«Es muy necesario que una persona como Inocencio Arias, con un intachable sentido de Estado, vea el problema que tenemos en Baleares, que es mucho peor que el que padece la sociedad catalana», apostilla.