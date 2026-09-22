Un inmigrante africano ilegal irrumpe en un centro de Palma y viola a una chica durante dos minutos: será juzgado este martes

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este martes 22 de septiembre para juzgar a un inmigrante ilegal de origen africano y de 30 años de edad por irrumpir en un centro de Palma y violar durante dos minutos a una chica.

Según se detalla en el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, los hechos tuvieron lugar el 1 de agosto de 2023. Sobre las 23:50 horas, el procesado accedió a un centro ubicado en la capital balear para encontrarse con la víctima.

Una vez en el interior del inmueble, el acusado se dirigió a la sala de televisión y se sentó junto a la chica. En ese momento, comenzó a pedirle que le diera un beso, pretensión a la que ella se negó de forma reiterada. Ante la persistente negativa, el individuo intensificó su actitud hostil y se subió encima de la joven con las piernas abiertas y comenzó a rozar sus partes íntimas contra el cuerpo de ella.

A continuación, el agresor procedió a realizarle tocamientos en sus partes íntimas al tiempo que continuaba intentando besarla a la fuerza. Para evitar que la víctima pudiera zafarse o defenderse, la mantuvo sujetada de forma firme por las muñecas, inmovilizándola en el lugar. Instantes después, forzó a la joven a tocar los genitales de él.

La agresión culminó cuando el procesado la empujó contra el sofá de la estancia y la obligó a practicarle sexo oral en contra de su voluntad durante un periodo de al menos dos minutos, según el escrito del fiscal.

La Fiscalía considera que los hechos descritos son constitutivos de un delito de violación. Por ello, solicita para el procesado una pena de ocho años de prisión, así como el pago de una indemnización de 5.000 euros a la víctima por los daños morales causados.