Aunque la lesión de Kubo se ha llevado en el más absoluto secreto, OKDIARIO ha podido saber que se trata de un pinzamiento de menisco que mantendrá al jugador en el dique seco previsiblemente hasta enero de 2022, aunque los servicios médicos tratarán de apurar los plazos para que en diciembre pueda jugar algún partido. Y el pronóstico pudo ser peor, porque en los primeros momentos se pensó que el menisco podría estar roto. Por eso el jugador entró en el quirófano para ser sometido a una artroscopia en la que el objetivo fue proteger la zona afectada. Por supuesto la intervención también fue ocultada a la opinión pública.

Eduardo Inda, en su visita semanal a El Chiringuito, lo desveló en exclusiva. «Kubo se lesionó en el Bernabéu. Tuvo un problema serio en el menisco», comenzó explicando. «Se había mantenido en secreto por parte del Mallorca que el chaval pasó por quirófano hace un mes y eso no se ha contado», dijo en primicia. «Imagino que el Real Madrid sí lo sabría. Lo que es extraño es que no se hubiera comunicado. Me dicen que le queda un mes y medio más», concluyó el director de OKDIARIO.

El jugador japonés se lesionó precisamente ante el equipo que detenta sus derechos, el Real Madrid, en el partido que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu el pasado 22 de septiembre. El próximo viernes se cumplirá un mes y ese será el día en el que teóricamente Kubo ponga por primera vez el pie en el suelo porque hasta ahora lo ha hecho ayudado por una muleta. A partir de ahí comenzará un periodo de entre cuatro y ocho semanas -dependiendo de su evolución- para poder volver a competir con el resto de compañeros. De ahí que lo más conservador sea pensar que hasta 2022 no podrá estar a disposición del entrenador.

A fin de acelerar el proceso de recuperación es bastante probable que Kubo sea sometido al mismo tratamiento que Raíllo y se le apliquen infiltraciones de factor de crecimiento (plaquetas de su propia sangre centrifugada) a fin de que el torrente sanguíneo de la zona afectada de la rodilla tenga mejor circulación.

Por otro lado, la próxima semana se tomará una decisión sobre la lesión de Antonio Raíllo en función de su evolución. Tal y como también adelantó OKDIARIO el jugador se ha puesto en manos del doctor catalán Ramon Cugat para que examine el edema óseo que sufre desde que recibió un golpe en el amistoso que se jugó en verano en Brest, y que sólo le ha permitido alinearse en la primera jornada de Liga ante el Betis. Se está continuando con la terapia de factores de crecimiento, pero el jugador aún no ha respondido de manera positiva y ya se ha comenzado a valorar la posibilidad de que sea sometido también a una artroscopia.