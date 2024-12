El inclusivo recreo acrobático de unos alumnos con autismo de un centro de Palma

Verónica Pons es profesora del Centro de Educación Especial Princesa de Asturias de Palma. En su clase son cinco niños con autismo de entre 8 y 11 años, todos ellos acostumbrados a jugar solos e interaccionar poco. Sin embargo, una llamada el pasado 3 de diciembre del centro de acrobacias Vértigo les permitió disfrutar de un recreo un tanto diferente, más bonito, divertido e inclusivo para estos pequeños.

Así, Verónica y sus alumnos cogieron la furgoneta para hacer salidas escolares y emprendieron un breve viaje hacia lo más parecido a un circo. Vértigo fue durante más de una hora una especie de patio gigante donde los menores pudieron divertirse con colchonetas gigantes, telas aéreas, pelotas grandes y demás herramientas acrobáticas.

Se trató de una experiencia de lo más enriquecedora para estos niños con motricidad reducida, pues gracias a las actividades pudieron correr y saltar libremente, potenciado y promoviendo el movimiento y el ejercicio físico tan necesarios hoy en día en un mundo donde reina el sedentarismo y las nuevas tecnologías.

Durante el recreo convencional en el CEE Princesa de Asturias los niños disponen de camas elásticas, patinetes y un columpio. En Vértigo han podido ampliar su experiencia de juego y han explorado nuevos caminos y retos. «Estar en un centro de estas características les ayuda a ver que existen otras actividades muy diferentes a las que están acostumbrados y eso es un plus para ellos», asegura Verónica Pons.

«Los niños no paraban de sonreír»

A pesar de tener poca comunicación verbal, los niños le han transmitido a su profesora su agrado por esta innovadora iniciativa. «Todos estaban súper contentos cuando corrían, jugaban y probaban cosas nuevas. Sólo enseñarles a subirse a algunos sitios o utilizar herramientas ya les causaba satisfacción. No paraban de sonreír», afirma Pons.

Como no podía ser de otra forma, los padres de los pequeños también están encantados con esta iniciativa y así se lo transmitieron a Verónica. «Les ha parecido una iniciativa muy bonita. Les mandé fotos y vídeos de los niños jugando y todos estaban muy agradecidos por la experiencia que les hemos podido proporcionar», manifiesta la docente.

Para Verónica Pons esta ha sido una experiencia única para ella a nivel laboral. Explica que, en un momento en el que se diagnostican tantos casos de autismo, esta iniciativa es más necesaria que nunca. «Me pareció una idea súper bonita, enseñar a los más pequeños es una de mis pasiones y en Vértigo pude hacerlo de manera diferente a la que lo hago en mi día a día. Les he podido transmitir mi pasión», indica Pons.

Por otro lado, Verónica no duda en afirmar que ella y sus cinco alumnos volverán a este centro de acrobacias para volver a saborear lo que ella define como un «ambiente mágico». «Lo he propuesto a otros profesores del centro. Les he enseñado los vídeos de los alumnos jugando y les he dicho que estaban en otro mundo», explica.

Todo parece indicar que la unión entre el Centro de Educación Especial Princesa de Asturias y el centro de acrobacias Vértigo seguirá adelante al menos hasta finales de este curso. «Me encantaría repetir, desde el centro nos dijeron que podemos volver cuando queramos, estamos muy agradecidos a ellos por esta oportunidad», concluye.