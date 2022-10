Inca ya tiene el cartel para anunciar la gran feria del Dijous Bo

El Dijous Bo 2022 ya tiene imagen. Javier Pajares Sánchez, madrileño residente en Marratxí y licenciado en Bellas Artes, ha sido el ganador del concurso que convoca cada año el Ayuntamiento de Inca con el objetivo de elegir la imagen promocional de la gran feria de Mallorca. El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, el concejal de Dijous Bo, Antoni Peña y el concejal de Comunicación, Miguel Ángel Cortés, junto al premiado, han presentado hoy el cartel.

«Después de dos años en los que el Dijous Bo no ha podido celebrarse con completa normalidad a causa de la pandemia, hoy presentamos este cartel con más ilusión y ganas que nunca. La propuesta ganadora representa a la perfección las tradiciones inqueras, con el zapato como máximo elemento representativo de nuestra ciudad», ha declarado el alcalde Moreno.

Así pues, el cartel promocional del Dijous Bo 2022 incluye el dibujo de un sombrero, un zapato, una ensaimada y un tomate trazados en una sola línea sobre una tipografía geométrica con las letras del Dijous Bo. De esta forma, el artista quiere destacar la tradición por encima de la modernidad.

«Para este diseño me he basado en la importancia de detenerse y valorar nuestras tradiciones, y más en los tiempos que corren que, debido al ritmo frenético de cada día, no empleemos tiempo en conocer el legado de la zona donde vivimos. Los elementos representados dan también pistas sobre el carácter de este gran mercado y los productos típicos de la zona», explica el ganador del concurso.

Javier Pajares Sánchez es un enamorado de la Isla y sus tradiciones, y no deja escapar la oportunidad de optar a poner imagen en cualquiera de estas fiestas de la isla. De hecho, este año ha creado también la imagen de La Fira del Frang y de las Fiestas de Sant Marçal de Marratxí, además de la del Dijous Bo.

Respecto a su trayectoria, ha trabajado como diseñador gráfico tanto en pequeños estudios como en grandes empresas como Indra o Ávoris Travel. Pero su espíritu creativo siempre le impulsa a buscar nuevos retos, ya sea presentándose en concursos de diseño, como realizando ilustraciones para camisetas de temática pop culture, donde bajo su seudónimo Jayhai ha conseguido una cierta notoriedad.