Ibiza reorganiza y habilita 10 aparcamientos disuasorios para crear 300 nuevas plazas de parking

Ibiza reorganiza 10 aparcamientos disuasorios para crear 300 nuevas plazas en un plan financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern. La inversión total de este proyecto es de 1.001.272,58 euros, con la que se permitirá ordenar cerca de 1.600 plazas de estacionamiento repartidas en diez aparcamientos del municipio y crear unas 300 nuevas.

«Se trata de la primera vez que se ejecuta un plan de ordenación de aparcamientos disuasorios en el municipio, lo que supone una actuación clave para mejorar la movilidad urbana, ordenar espacios que hasta ahora estaban degradados o infrautilizados y facilitar que los vehículos estacionen en zonas habilitadas, reduciendo así la presión de aparcamiento en las calles de la ciudad. En concreto, se actuará en 10 aparcamientos, mejorando la movilidad, recuperando espacios degradados y ofreciendo más plazas de aparcamiento a nuestros vecinos y a todas las personas que se desplazan a la capital», ha manifestado el alcalde del Consistorio de Ibiza, Rafael Triguero.

El proyecto contempla la remodelación de los aparcamientos de Mare Nostrum (226 plazas), calle d’En Bossa (54 plazas), calle Sa Punta (100 plazas), avenida Sant Jordi (48 plazas), calle Font i Quer (35 plazas), solar de la Asociación de Vecinos de Sant Pau (22 plazas), calle Sa Llavanera (33 plazas), avenida Vuit d’Agost (103 plazas), calle Es Raspallar (37 plazas) y Cas Dominguets-Sa Joveria (940 plazas).

La concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, ha destacado que el inicio de las obras en Sa Llavanera y el avance de los trabajos en Cas Dominguets – Sa Joveria demuestran que el proyecto continúa cumpliendo el calendario previsto. «Estas actuaciones contribuyen a hacer una ciudad más accesible, más ordenada y más sostenible, mejorando tanto la movilidad como la calidad de los espacios urbanos», ha afirmado Hernández.

Este martes han comenzado las obras de acondicionamiento del aparcamiento de Sa Llavanera, donde se ordenarán 33 plazas. Paralelamente, las obras del aparcamiento de Cas Dominguets-Sa Joveria se encuentran ya al 95% de su ejecución. Este espacio, el de mayor dimensión del proyecto, contará con unas 940 plazas de aparcamiento una vez finalizados los trabajos.