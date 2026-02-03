Heroico rescate de un matrimonio en un pavoroso incendio en una vivienda de Algaida

El municipio mallorquín de Algaida ha vivido una noche de terror tras un pavoroso incendio en un domicilio que ha obligado a la Guardia Civil a rescatar a un matrimonio, un hombre de 62 años y una mujer de 61, que se encontraba atrapado en el interior de la vivienda afectada. Ambos han quedado heridos graves por inhalación y quemaduras de diversa consideración y se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado.

El suceso ha ocurrido sobre las 00:20 horas de la madrugada de este martes, cuando de manera inesperada se ha declarado un incendio en un inmueble del núcleo urbano de Algaida, concretamente en la calle Pare Bartomeu Pou. Hasta el lugar se personaron con suma celeridad varios agentes de la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, que vieron que desde una ventana de una segunda planta un varón pedía auxilio y manifestaba que su esposa permanecía en el interior del inmueble.

Rápidamente, los guardias civiles intentaron acceder a la casa y encontraron una gran acumulación de humo denso que dificultaba gravemente la visibilidad y la respiración. Tras un primer intento de control del fuego con un extintor de dotación oficial, que resultó insuficiente, lograron abrir un acceso alternativo fracturando una de las puertas de entrada.

Una vez en el interior, los agentes localizaron al varón en el balcón de la habitación principal, procediendo a su evacuación con la colaboración de los servicios sanitarios desplazados al lugar. Posteriormente y tras tener conocimiento de que la mujer se encontraba en el cuarto de baño situado al fondo del pasillo, los agentes intentaron de nuevo el acceso, viéndose obligados a abandonar la vivienda debido a la intensidad del humo y al riesgo para su integridad, siguiendo las indicaciones de los bomberos.

A la llegada de la dotación de bomberos, estos continuaron con las labores de búsqueda y rescate, logrando localizar a la mujer en el cuarto de baño del inmueble. Presentaba quemaduras de diversa consideración, múltiples cortes e inhalación de humo, por lo que tuvo que ser atendida in situ por los servicios sanitarios, que consiguieron estabilizarla antes de su traslado a un centro hospitalario.

Por su parte el varón fue atendido por síntomas de inhalación de humo, así como por quemaduras leves y varias heridas, aunque se encontraba consciente y estable. La rápida actuación y la coordinación entre Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios resultaron fundamentales para el auxilio de las víctimas.