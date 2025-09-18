Hallan un cadáver flotando en aguas de la bahía de Alcúdia, en Mallorca

Macabro hallazgo en la bahía de Alcúdia, en Mallorca. En torno a las 19:10 horas de este pasado miércoles, un bañista que se encontraba en la zona de Cabo Pinar detectó la presencia de un cuerpo humano flotando en el agua. Rápidamente, alertó a la central de emergencias del 112 marcando su posición. A través de la geolocalización del teléfono móvil de la persona que llamó se consiguió trazar unas coordenadas de posición que fueron facilitadas a los diferentes equipos de rescate.

En cuestión de minutos, agentes de la Guardia Civil, Policía Local de Alcúdia y una embarcación de Salvamento Marítimo se dirigieron al lugar. Una vez allí, consiguieron localizar el cadáver -que se encontraba en muy mal estado- y proceder a su rescate. El cuerpo fue recuperado por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y trasladado hasta Alcúdia Mar. Una vez han sacado el cuerpo del agua, fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal donde en las próximas horas, junto a los expertos de la Guardia Civil, se tratará de conseguir el máximo de información posible sobre su identidad. Pese a que aún se desconoce la procedencia del fallecido, que estaba en avanzado estado de descomposición, los primeros indicios apuntan a que puede ser un tripulante de una patera.

Durante las últimas semanas, Salvamento Marítimo y las patrulleras de la Guardia Civil mantuvieron un operativo de búsqueda de los inmigrantes desaparecidos en las últimas semanas en aguas de Baleares.

De hecho, se sigue sin tener noticias de Mechri youcef (46), Aissa tayeb (32), Slimani wahid (33), Slimani Ayoub (23), Touati yasser (18), Soli hani mohamed (19), Chaabi khaled (25), Chenayet yacine (26), Nabil achour Zizo (42), Hamoudi Fares (23), Sekhi Amine (22) y Moussa Sofiane (26), los rostros de una tragedia en alta mar. Los nombres y apellidos de los 12 inmigrantes desaparecidos de una patera a la deriva frente a las costas de Mallorca.

Todos ellos son hombres de nacionalidad argelina que al encontrarse en alta mar con el motor averiado y sin posibilidad de poder pedir ayuda, decidieron lanzarse al agua y tratar de llegar a la orilla para pedir ayuda. El plan era que las otras 14 personas -de mayor edad, mujeres o con peor condición física- aguardaran el la embarcación.

Se lanzaron al mar y nunca más se supo de ellos. Ahora, sus familias y amigos solicitan a las autoridades españolas ayuda para tratar de localizarlos. «Nadie sabe nada de ellos. Estamos muy preocupados y sus familias en Argelia no paran de llorar», apunta un allegado de los desaparecidos residente en Barcelona.