Buenas noticias del IMSERSO aún hay plazas libres para los que quieran hacer turismo de naturaleza: consulta precios y destinos

Buenas noticias para los ciudadanos que cumplan con los requisitos para participar en la temporada 2025-2026 del IMSERSO: hay plazas libres para las personas que quieran hacer turismo de naturaleza. En la primera semana de octubre se comercializaron las más de 800.000 plazas ofrecidas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y en las últimas horas han informado que aún quedan algunas libres. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las plazas libres del IMSERSO.

La temporada 2025-2026 de viajes del IMSERSO empezó, como suele ser habitual cada año, con mucho caos y usuarios indignados por la velocidad a la que se agotan los destinos más cotizados, que son los viajes a Canarias, Baleares y la costa del Mediterráneo. Para este curso se pusieron a disposición de los pensionistas españoles un total de 879.213 plazas repartidas de la siguiente manera:

440.284 plazas para turismo de costa peninsular.

228.142 plazas para turismo de costa insular.

210.787 plazas para turismo de escapada.

Por si fuera poco, en esta temporada de viajes del IMSERSO se reservaron 7.447 plazas con tarifa plana de 50 euros para los beneficiarios de una pensión no contributiva, que son las rentas más bajas. Por ello, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales llegó a mandar un total de 2.811.632 cartas de acreditación antes de comenzar la comercialización de los viajes.

Las plazas libres del IMSERSO

Con la acreditación en mano, los usuarios de los viajes del IMSERSO pudieron reservar sus viajes, dependiendo de la comunidad autónoma, en la primera semana de marzo a través de las empresas adjudicatarias, Turismosocial y Mundicolor. Como suele ser habitual, las plazas se agotaron en cuestión de horas, principalmente las de los destinos que siempre suelen ser más demandados, que son los de la costa peninsular y la costa insular.

Los usuarios del IMSERSO que no hayan podido elegir su primera opción tienen que saber que aún quedan plazas libres en los viajes de turismo de naturaleza, que también están incluidos en el Programa de Turismo del IMSERSO. Este plan incluye un circuito por entornos naturales con una duración de cinco días y cuatro noches.

Los pensionistas que quieran disfrutar de estos viajes podrán elegir los circuitos naturales de cada una de las comunidades autónomas de España. El precio para la temporada alta (octubre, mayo y junio) está fijado en 405,75 euros y en temporada baja, que corresponde a los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, es de 305,75 euros. Los servicios que se incluyen son los siguientes:

Alojamiento en régimen de pensión completa y media pensión.

Transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado.

Póliza de seguros colectiva.

Servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel.

Programa de animación sociocultural.

Así que, según ha informado Turismo Social, marca propiedad de Ávoris, aún quedan 15 plazas disponibles para los usuarios que quieran disfrutar del programa de viajes de turismo de naturaleza a un precio de 305,75 euros. También podrás conocer el estado de las plazas libres y el de tu reserva a través de la página web Turismosocial, que se encarga de administrar los viajes del IMSERSO, en el que este año volverán a participar cientos de miles de pensionistas españoles.