Halcón Viajes convierte el mes de enero en un anticipo emocional de las vacaciones de verano

Apenas han regresado los Reyes Magos a sus casas y, en pleno enero, España se ha sorprendido a sí misma pensando en el verano. No ha sido por una ola de calor ni por un anuncio convencional, sino por una escena inesperada: helados repartidos en la calle, sabores con nombre de destino y conversaciones espontáneas sobre vacaciones futuras. Así ha arrancado los Vacas Days de Halcón Viajes, una acción que transforma el inicio del año en el momento clave para planificar el verano.

El 11 de enero, coincidiendo con el Día Mundial de la Planificación de las Vacaciones, Halcón Viajes activó en Madrid y Barcelona una acción urbana concebida como una crónica social más que como un evento promocional. Azafatos distribuidos en puntos de alta afluencia sorprendieron a los viandantes con helados de la Heladería Oficial de Halcón Viajes, la primera en la que cada sabor remite directamente a un destino turístico.

Cada elección llevaba asociada una invitación al viaje:

Fresa , vinculada al Caribe y sus playas de postal.

, vinculada al y sus playas de postal. Turrón , un guiño a escapadas mediterráneas y tradiciones compartidas.

, un guiño a y tradiciones compartidas. Capuccino , asociada a grandes capitales europeas , clásicas y atemporales.

, asociada a , clásicas y atemporales. Chocolate , pensado para viajes culturales llenos de historia y emoción.

, pensado para llenos de historia y emoción. Vainilla, evocando destinos exóticos y el placer de viajar sin prisas.

Junto al helado, cada persona recibía un folleto con información del destino correspondiente y de la propia campaña. La fórmula funcionó. Hubo quien eligió sabor sin saber qué destino escondía; otros pidieron directamente por el lugar al que querían viajar este verano.

La acción se desarrolló el domingo 11 de enero en los alrededores del centro comercial Plaza Río 2, el Cine Fuencarral y el Cine Heron City Las Rozas, en Madrid, y en las inmediaciones de la calle Manso 64, en Barcelona. La experiencia se ampliará los días 16 y 17 de enero en los cines Fuencarral y Heron City Las Rozas, incorporando palomiteras y reforzando el mensaje sensorial de la campaña.

Bajo el concepto Ya sabe a verano, la iniciativa no sólo marca el inicio simbólico de los Vacas Days, sino también el arranque oficial de la campaña de venta anticipada de Halcón Viajes, activa desde el 12 de enero. Una invitación clara a anticiparse, reservar con ventaja y elegir «lo mejor de lo mejor» para las vacaciones estivales, informa la compañía en un comunicado.

La respuesta en la calle ha sido inmediata: curiosidad, sonrisas, comentarios espontáneos y una sensación compartida de ruptura con la lógica estacional. En palabras de muchos de los participantes, «no tocaba un helado en enero, pero ahora sí apetece pensar en verano».

«Queríamos romper la inercia del enero gris y plantear una provocación simpática», explica Joan Martínez, director comercial de Halcón Viajes. «Pensamos que si lográbamos que la gente sintiera el verano en pleno invierno, sería más fácil que tomaran la decisión de reservar. No se trata sólo de anticiparse en precio, sino de anticiparse emocionalmente. Por eso elegimos el helado: es puro verano concentrado en una tarrina».

Con esta acción, Halcón Viajes demuestra que planificar vacaciones puede ser una experiencia emocional desde el primer momento. Y que, a veces, basta un helado en pleno invierno para cambiar la conversación de todo un país.