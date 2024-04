Guillermo Boscana: «La temporada ha sido mala, pero con un final feliz»

El Fibwi Palma ha puesto punto y final a la temporada 2023-24. Lo ha hecho con la rueda de prensa de valoración de final de temporada de Guillermo Boscana, presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín. En esa rueda de prensa, el máximo dirigente del Fibwi Palma ha sido muy claro a la hora de valorar la temporada que finalizaba el pasado sábado para los mallorquines. “La temporada ha sido mala y, por momentos muy complicada”, ha explicado Boscana añadiendo que “ha sido como aquel alumno que cuando se examina a final de temporada aprueba con un cinco porque su nota había sido un 4,5 y el profesor le ha subido a un cinco por no haber cometido faltas de ortografía”.

El dirigente mallorquín ha explicado que su consideración de “mala” en referencia a la temporada recién finalizada viene dada “por distintas circunstancias”. “Hay muchas circunstancias pero hay una que es, sino la máxima culpable de todo, parte importante culpable de esto”, añadiendo que “cuando se planificó la parte deportiva nos decantamos de cara a esta nueva temporada por la vuelta de una persona al club que ya había estado en la primera temporada con Pepe Laso. Nos pusimos en sus manos porque queríamos que volviera. Parecía que todo estaba hecho y, de hecho él y el cuerpo técnico confeccionaron la plantilla y a una semana de empezar la liga, por motivos ‘x’, nos dijo que no podía venir”.

Otro de los puntos destacados ha señalado Guillem Boscana, como parte importante el cambio de entrenador. “Nunca me han gustado este tipo de cosas porque creo que son situaciones a la desesperada pero nos hemos visto abocados a esta situación”, ha explicado para luego apuntar, ya mirando al futuro que “la temporada ha sido mala pero ha tenido un final feliz. A partir de aquí seguiremos adelante”.

Ha reconocido, eso sí, Guillem Boscana, que se ha mostrado muy agradecido a los 62 patrocinadores con los que ha contado en esta campaña el Fibwi Palma, que esta temporada ha sido dura para él. “He quedado muy tocado esta temporada pero cada día estoy mejor. El lunes ya me había reunido con un par de patrocinadores y vamos a seguir trabajando. La ilusión es la misma pero con un bagaje de 43 años”, reiterando que “el año pasado, en esta misma rueda de prensa de valoración de final de temporada lo dije y lo mantengo: Mi sueño sigue siendo llegar a LEB Oro lo antes posible. Intentaré con todas las fuerzas que sea el año que viene y mientras tengamos tanto yo como los que me apoyan la ilusión por seguir seguiremos adelante con todas las ayudas que podamos”.

Deportivamente, de cara al futuro también ha indicado que “mi idea, que ya era la del año pasado, es tener un director deportivo con máximo poder para diseñar la estructura deportiva. Lo tengo que encontrar, convencerle y cuando lo haya convencido llegar a lo que él me pide. Estoy esperanzado de poder convencer a esa persona y, cuando la hayamos convencido, poder ponernos a trabajar en este tipo de estructura porque llevamos un tiempo sin director deportivo.

En la parcela social, Guillermo Boscana ha señalado que “uno siempre ambiciona más pero estoy contento porque hemos ido a otros pabellones en los que no había mucha gente. Aquí hemos tenido una media de entre 1200 y 1500 pero todos queremos más pero eso pasa a todos los niveles. Lo que pasa es que la gente quiere ver ganar y si no ganas de cada vez viene menos gente. La gente quiere ver ganar”.