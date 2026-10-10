La Guardia Civil de Illes Balears ha celebrado durante la mañana de hoy los actos conmemorativos de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo, en la avenida Príncipe de España de la localidad de Alcúdia. La celebración ha congregado a numerosas autoridades, representantes institucionales, invitados y ciudadanos que han querido acompañar a los agentes en una jornada dedicada al reconocimiento de su labor y a la conmemoración de una de las fechas más señaladas para la institución.

Los actos oficiales han comenzado a las 11.45 horas con la formación de la Sección de Honores, dando paso a una ceremonia presidida por el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Illes Balears, el general de brigada Alejandro Hernández Mosquera. Junto a él han asistido la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; y la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, además de otras autoridades civiles y militares.

La celebración ha servido para poner en valor el trabajo que desempeñan diariamente los hombres y mujeres de la Guardia Civil en Baleares, así como su compromiso con la seguridad ciudadana, la protección de las personas y el servicio público. La festividad de la Virgen del Pilar constituye, además, una ocasión para reforzar los vínculos entre la institución, las administraciones públicas y la sociedad a la que presta servicio.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la entrega de condecoraciones a los agentes distinguidos, un acto de reconocimiento a los servicios prestados y a los méritos que han motivado la concesión de estas distinciones.

La imposición de las condecoraciones ha puesto de relieve la importancia del esfuerzo, la profesionalidad y la dedicación de los integrantes del Cuerpo, cuya actividad se desarrolla en ámbitos muy diversos y resulta fundamental para garantizar la seguridad y atender las necesidades de la ciudadanía.

Tras la entrega de las distinciones, el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Illes Balears, Alejandro Hernández Mosquera, se ha dirigido a los asistentes. A continuación, ha intervenido el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, quien también ha pronunciado unas palabras en el marco de esta celebración institucional. Al igual que sucedió en su intervención en el patrón de la Policía Nacional, Rodríguez ofreció un discurso plano, lineal y sin contenido. Todo ello, por miedo a que el público asistente le abucheara por los constantes ataques que ha realizado al Cuerpo de la Benemérita en los últimos meses.

Las intervenciones han formado parte de una jornada que reconoce la labor de los guardias civiles en Illes Balears y la importancia de su presencia en las islas, donde desarrollan sus funciones en colaboración con otras administraciones y servicios de emergencia.

La ceremonia ha incluido también un homenaje a los guardias civiles fallecidos, en recuerdo de todos aquellos que han perdido la vida en acto de servicio y de quienes han dedicado su trayectoria profesional a la institución. Durante este momento de recuerdo, se ha procedido a la colocación de una corona de flores en el monolito, en señal de respeto y reconocimiento a su memoria.

El homenaje ha constituido uno de los momentos más solemnes del programa, dedicado a recordar a quienes entregaron su vida en el cumplimiento de su deber y a mantener vivo su legado dentro de la Guardia Civil.

Este tributo representa una parte esencial de la celebración de la Virgen del Pilar, al poner el acento en los valores de servicio, entrega y compañerismo que forman parte de la identidad del Cuerpo. Asimismo, permite rendir reconocimiento a los familiares y compañeros de los agentes fallecidos, cuyo recuerdo continúa presente en la institución.

Los actos han concluido con un desfile de la Guardia Civil en Alcúdia, en el que ha participado una representación de las distintas especialidades del Cuerpo presentes en Illes Balears. El recorrido ha permitido mostrar ante las autoridades y el público asistente la diversidad de unidades y capacidades con las que cuenta la institución en el archipiélago.

La participación de representantes de las diferentes especialidades ha puesto el broche final a una jornada que ha combinado el carácter institucional de la celebración con el reconocimiento público a la labor de los agentes.

Con esta conmemoración en Alcúdia, la Guardia Civil de Illes Balears ha celebrado la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, una fecha destacada en el calendario de la institución que reúne a sus integrantes, autoridades y ciudadanía en torno al reconocimiento del servicio prestado y al recuerdo de quienes han dedicado su vida al cumplimiento de su deber.