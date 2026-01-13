El gran reto de Muriqi en la segunda vuelta de la Liga

Vedat Muriqi se enfrenta a un reto mayúsculo en la segunda vuelta de la temporada. Con su gol en Vallecas el pasado domingo, el pirata igualó al venezolano Juan Arango y ya es el segundo máximo realizador de la historia del Mallorca en Primera División, con 45 dianas. Está a nueve de la primera posición, que ocupa el camerunés Samuel Eto’o. Necesita nueve goles para alcanzarlo y diez para superarlo y tiene por delante 19 partidos para conseguirlo.

Muriqi puede permitirse incluso empeorar sus números de la primera vuelta, en la que ha marcado 11 goles. El delantero kosovar va a convertirse muy pronto en el pichichi histórico del Mallorca -si no abandona el club antes, por supuesto-, es sólo cuestión de tiempo, pero él quiere alcanzar este hito esta misma temporada, en la que necesita repetir lo que ha hecho en los 19 primeros partidos.

Hay que recordar que su tope máximo en el equipo fueron los 15 goles que marcó con Javier Aguirre en la temporada 22-23. Está a sólo cinco de establecer una nueva marca personal.

Para el pirata éste es un año muy especial ya que va a disputar la posibilidad de que Kosovo juegue el primer Mundial de su historia, aunque para ello necesita superar dos eliminatorias en la respesca europea que se disputará en la última semana de marzo, y en la que su país se enfrenta primero a Eslovaquia y luego al vencedor del emparejamiento entre Rumanía y Turquía. Kosovo, una nación muy joven, nunca ha estado en una Copa del Mundo, por lo que para todos los jugadores del combinado azul ésta es una oportunidad única que no quieren desaprovechar.

Vedat Muriqi es, con mucha diferencia, el máximo realizador del Mallorca esta temporada, hasta el punto de que el siguiente es el portugués Samú Costa, con tres goles. Esta siendo un curso muy poco productivo para los otros delanteros de la plantilla, que presentan números muy discretos: Mateo Joseph ha marcado dos goles, Asano uno y aún no se han estrenado ni Abdón ni Llabrés ni Virgili, como tampoco lo hizo Marc Doménech, cedido al Ceuta.