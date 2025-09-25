Graban a un motorista circulando con un niño sin casco por Palma

Nueva imprudencia en las carreteras de Mallorca. Un hombre ha sido grabado conduciendo su moto por Palma con un niño sin casco. En el vídeo, al que ha tenido acceso OKBALEARES el motorista circula por la calle Indalecio Prieto, del barrio de Son Gotleu, con un menor de edad detrás sin protección.

La normativa obliga a todo conductor de moto a usar el caso como obligación sin excepción. No llevar casco o llevar uno no homologado es una infracción grave con una multa económica de hasta 200 euros y la pérdida de puntos en el carné de conducir.

La responsabilidad recae tanto en el conductor como en el pasajero y el conductor debe asegurarse de que ambos cumplan con dicha normativa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) siempre recuerda que el uso del casco previene más del 70% de los accidentes de tráfico y protege tanto al conductor como al pasajero.

Cabe mencionar que un informe del Observatorio de Sostenibilidad Medioambiental de Mallorca revela que el parque de motocicletas experimentó un incremento del 5,84% en el año 2024 en detrimento del coche, que descendió un 1,5%.