El Govern prepara barracones en el abandonado cuartel de Son Tous para acoger a menas

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha confirmado este viernes que ya han empezado las tareas de adecuación del antiguo y abandonado acuartelamiento de Son Tous, en Palma, para disponer de más opciones físicas para la tutela de los menas que llegan en patera a Baleares.

Se trata de la construcción de barracones junto a las instalaciones del viejo acuartelamiento que ya sirven en la actualidad para la recepción de inmigrantes adultos. Costa ha dejado claro que estos barracones «son para los menores que vayan llegado en patera a las Islas; no para los 49 que nos asigna el Gobierno Central».

El Consell de Mallorca, poseedor de las competencias y la responsabilidad de tutelar a los menas, ya ha iniciado la redacción del proyecto de obras para la construcción y ubicación de los barracones. Todo, como solución de emergencia ante la saturación de los medios con los que dispone el Consell para este servicio.

En cuanto al reparto de los 49 menas asignados a Baleares, el Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las comunidades y ciudades autónomas.

Cabe recordar que el decreto asigna a Baleares una capacidad ordinaria de 406 menores no acompañados. El Govern considera que esta regulación se ha adoptado sin una clara justificación de los criterios utilizados, lo que genera un resultado opaco y arbitrario que beneficia a unas comunidades en detrimento de otras y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial.

Esta decisión se ha adoptado tras analizar los informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, que alertan de la presión que soporta el sistema de protección de menores, especialmente en lo que respecta a niños y adolescentes migrantes no acompañados.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma, tras examinar dichos informes, ha concluido que la norma es perjudicial para los intereses legítimos de la comunidad.

Este nuevo recurso se suma a dos recursos previos presentados por la Abogacía y que ya han sido admitidos a trámite.