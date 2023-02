El Govern balear suspende actos y pide a la población que se quede en casa

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha decidido suspender las actividades del Día de las Islas Baleares prevista para este martes. La medida se prolongará hasta que las condiciones meteorológicas mejoren. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha instado a todos los municipios de Mallorca a que opten también por cancelar sus programaciones.

Esta ha sido una de las decisiones adoptadas por el Comité asesor del METEOBAL y el INUNBAL, que se reunió a última hora de la tarde de este lunes y volverá a celebrar un nuevo encuentro este martes a las 14 horas.

La recomendación en la que más ha incidido el Servicio de Emergencias del 112 en el caso de la población de Mallorca es que extreme las precauciones y evite los desplazamientos innecesarios hasta este martes por la tarde, momento en el que se espera que se vaya normalizando la situación en la red viaria y mejore también la evolución meteorológica.

Las zonas especialmente críticas son la Serra de Tramuntana, el Pla de Mallorca y la comarca de Llevant.

Actividades suspendidas

Además, se ha aconsejado a las federaciones y clubes deportivos que suspendan las actividades y también se han cancelado todos los actos del Dia de les Illes Balears, así como la feria artesanal del Passeig Sagrera, sa Feixina y Parc de la Mar. Esta medida permanecerá vigente hasta, al menos, las 14 horas de este martes, en que está fijada una nueva reunión del comité.

Por su parte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado que la nevada ha dejado hasta 2 metros de nieve en el Puig Major y agua nieve a nivel de mar en zonas como Can Picafort y Portocolom.

Las previsiones de la AEMET indican que continuará lloviendo a lo largo de una buena parte de este martes, si bien se prevé la nieve irá subiendo de cota.

La UIB declara el día como no lectivo

La Universidad de les Islas Baleares (UIB) ha declarado este martes como día no lectivo ya que el temporal está provocando numerosos cortes de carreteras, así como la interrupción del suministro eléctrico en algunos puntos de Mallorca.

Pese a que inicialmente la UIB había recomendado a sus alumnos que evitasen desplazarse hasta el campus y que se informasen a través de Aula digital del desarrollo de las clases, y a su personal que teletrabajase, los diferentes cortes de suministro han derivado en que finalmente se haya decidido declarar el día como no lectivo ya que esto podría impedir un correcto funcionamiento de las clases online por una parte del alumnado.

Declaraciones de Emergencia

Las declaraciones de emergencia declaradas a última hora de este pasado lunes y vigente, en principio, hasta la nueva reunión del comité, afectan a las siguientes zonas: por nieve en la Serra de Tramuntana y el resto de Mallorca; por fenómenos costeros en Mallorca, Ibiza y Formentera; por viento en Mallorca y Menorca; por bajas temperaturas en Mallorca; y por lluvias en la Serra de Tramuntana y el resto de la isla.

En cuanto al estado de los torrentes, los expertos piden que se evite el paso por estos lugares y que se extreme la precaución, puesto que el caudal, previsiblemente, se acrecentará en cuanto empiece el deshielo de la nieve.

Medidas de Precaución

En relación a otras medidas de precaución, cabe destacar las siguientes:

En el hogar, asegurar las puertas y las ventanas; adoptar medidas para impedir la entrada de agua; retirar del exterior cualquier objeto que pueda ser arrastrado o impulsado por el viento; desconectar los aparatos eléctricos; evitar los sótanos y las zonas bajas, y extremar el cuidado con los sistemas de calefacción.

En el exterior, evitar los lugares donde puedan producirse desprendimientos de ramas, muros y paredes, vallas publicitarias, mobiliario urbano, cornisas, o edificios en construcción; alejarse de los postes de las líneas eléctricas; no utilizar como refugio el arbolado y distanciarse de cables, rejas y objetos metálicos; alejarse de los torrentes y no estacionar en puentes, aceras o desembocaduras; no atravesar zonas inundadas ni a pie ni con vehículos; no practicar el barranquismo; evitar desplazamientos en coche o utilizar rutas principales; llevar el móvil cargado y tener combustible suficiente en el vehículo, y utilizar cadenas en la circulación a través de la Serra de Tramuntana.

Por otro lado, en las zonas marítimas, no hay que acercarse a paseos, espigones o acantilados, ya que fuerza del agua puede arrastrar el peso de una o varias personas; no circular a bordo de vehículos por carreteras próximas a la línea de playa; evitar cualquier tipo de deporte náutico, y amarrar las embarcaciones en un lugar protegido.