El Govern asume que un calendario de cumplimiento de los acuerdos con Vox no le asegurará el techo de gasto

A la pregunta de OKBALEARES sobre la confianza del PP en que Vox apoye su propuesta de techo de gasto para 2026, el vicepresidente primero del Govern que preside Marga Prohens (PP), Antoni Costa, ha asegurado este viernes que «la presentación de un calendario de cumplimientos es un paso previo que tiene todo el sentido. Nos hemos comprometido a ello. Vox no nos ha trasladado que con esto sea suficiente para apoyar el techo de gasto que pretendemos presentar».

El vicepresidente primero del Govern ha considerado que las reuniones que este jueves mantuvo con los grupos parlamentarios del PSIB y Vox para iniciar las negociaciones sobre el techo de gasto fueron «muy cordiales».

En ambos encuentros los partidos le hicieron sus planteamientos dentro de un clima de «cordialidad absoluta» y, aunque no llegaron a «conclusiones» definitivas, sí que permitieron dar arranque a las conversaciones que la semana que viene seguirán con el resto de grupos.

«Voluntad de pacto siempre habrá por parte del Govern, intención de negociar y de aprobar, si corresponde, el techo de gasto en el Parlament como paso previo a presentar unos nuevos presupuestos», ha sostenido.

Pese a esa predisposición, ha dicho ser consciente de los escollos que se encontrará el Govern. «A nadie se le escapa que estamos en minoría y necesitamos apoyos parlamentarios que a día de hoy presentan sus dificultades», ha reconocido.

Mientras que el PSIB no descartó facilitar la aprobación del techo de gasto y esperó que el PP mantuviera un «talante de avanzar y de tomar medidas en las que podamos trabajar juntos», Vox dijo que esperaría a que se presente un calendario de cumplimiento de los acuerdos adquiridos con los ‘populares’.

Sobre la exigencia de los de Santiago Abascal, Costa ha considerado que «tiene todo el sentido del mundo» y que él «haría lo mismo» si se encontrase en esa situación. «El Govern ha dicho que quiere cumplir con los acuerdos a los que hemos llegado y por lo tanto nos hemos comprometido a presentar ese calendario», ha subrayado el portavoz, quien sin embargo no ha querido desvelar cuáles serán los pactos que primero se pondrán en marcha.

En cualquier caso, ha reivindicado que muchos de esos puntos, sobre todos los de carácter tributario, ya se incluyeron en los presupuestos autonómicos de 2025.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también insistió en su petición de que el PP admita a trámite su proposición de ley para incluir el castellano como lengua vehicular en la educación, algo a lo que se han negado hasta ahora al considerar que el texto de los de Santiago Abascal contraviene el decreto de mínimos y la normalización lingüística.

«El posicionamiento del Govern no cambia de una semana a otra. Y debo reconocer que el Govern no tiende a cambiar de opinión», ha respondido Costa, este viernes.