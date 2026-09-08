Golpe al narcotráfico en Baleares: cae una red internacional que movía millones en ‘tusi’, MDMA y cocaína entre Ibiza y Mallorca

Una macrooperación judicial y policial ha sacado a la luz el entramado criminal de narcotráfico más complejo y estructurado registrado en los últimos tiempos en el archipiélago balear. La Fiscalía de la comunidad autónoma ha formulado su escrito de acusación contra un grupo organizado de 15 personas acusadas de integrar una red internacional perfectamente articulada para la distribución masiva de estupefacientes.

La banda venía operando al menos desde finales de mayo de 2024 hasta la intervención policial de septiembre de ese mismo año, abarcando el tráfico de cocaína, MDMA, ketamina, tusi, hachís y marihuana.

Según detalla el Ministerio Público, la cúpula de la organización gestionaba la compra directa de grandes remesas de droga en Holanda. Para trasladarla hasta España, diseñaron un sistema logístico que utilizaba vehículos equipados con sofisticados dobles fondos o compartimentos secretos.

El 25 de agosto de 2024, la Guardia Civil interceptó en Irún un vehículo procedente del país holandés que ocultaba en un doble fondo 9.747 comprimidos y 5,9 kilos de MDMA, además de más de 14,8 kilos de ketamina de gran pureza, todo ello valorado en el mercado en 1.289.049,7 euros y destinado a nutrir los puntos de venta de Ibiza y Mallorca.

Una vez los estupefacientes llegaban a las Islas, la red disponía de una división del trabajo claramente delimitada para reducir el riesgo de acción policial. El almacenamiento de la mercancía en Ibiza corría a cargo de varios de los acusados. En el registro del domicilio de uno de ellos se descubrió un auténtico arsenal de droga: más de 629.000 pastillas de MDMA de múltiples formas y colores, 44,8 kilos de 2C-B, 147 kilos de ketamina, 14,6 kilos de cocaína y más de 55 kilos de MDMA en roca, alcanzando solo en esa vivienda un valor de mercado de 25.169.291 euros. Asimismo, en el vehículo de otro de los implicados en la trama se confiscaron otras miles de pastillas y kilos de ketamina y MDMA valorados en 4.919.856 euros.

El transporte hacia Mallorca se realizaba utilizando como tapadera la actividad profesional de camioneros y distribuidores de mercancías. Estos trasladaban las sustancias en camiones de carga desde los puertos de Ibiza o Barcelona para entregárselas a receptores finales en la isla.

Por todos estos hechos, el fiscal considera a los procesados autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan y no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, así como de un delito de pertenencia a grupo criminal.

La Fiscalía solicita para los cabecillas y principales colaboradores penas que alcanzan los 9 años de prisión y el pago individual de una multa récord de 72.996.176 euros para cada uno de los 14 miembros del grupo.