El gobierno socialista de Mallorca que preside la socialista, Catalina Cladera, paga 7.300 euros al mes en la atención y cuidado de cada mena, el doble que comunidades como Madrid que destinan a este menester una media de en torno a 4.700 euros mensuales.

Una cifra esta muy inferior a la que destina el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que el año pasado ampliaba la capacidad de acogida residencial para menores no acompañados (mena) con un nuevo centro residencial de hasta ocho plazas más.

Un inmueble donde se alojan adolescentes de entre 15 y 17 años con formación básica que quieren encontrar trabajo y en el que, en teoría, se les forma para mejorar sus habilidades de lectura y escritura, facilitarles habilidades profesionales, intentar integrarlos socialmente para facilitar su incorporación al mercado laboral, y como sucede en Baleares desde 2015 bajo el gobierno de la presidenta socialista del Govern, Francina Armengol, enseñarles catalán.

El IMAS, organismo público insular que tiene la custodia y tutela de estos menores y cuya supervisión ha quedado más que en entredicho con el caso de las menores abusadas, ha hecho público el contrato adjudicado a la Fundación Diagrama para la concertación de ocho plazas para atender a otros tantos menas, en este caso, inmigrantes.

Un concurso público ya resuelto y realizado por procedimiento de urgencia, para ofrecer un servicio de acogida residencial especial para la recepción y valoración diagnóstica de estos menores.

La concertación de estas plazas por el IMAS con la citada fundación, por un periodo de un año a contar desde el pasado viernes 17 de marzo, ha quedado fijado en 701.051 euros.

O lo que es lo mismo: un total de 87.631 euros anuales para atender las necesidades de cada uno de estos menas residentes en este centro concertado.

El verano pasado en la inauguración de este servicio de atención a estos menores, el hoy conseller socialista de Presidencia, Javier de Juan, destacaba lo importante que era «darles una herramienta para que empiecen a conocer el lugar que les acoge».

Un hogar para los jóvenes que llegan a Mallorca sin ningún referente, que tienen un perfil más alto de emancipación, y donde se trabaja su inserción laboral y formación profesional.

De hecho, una vez que se ha hecho un diagnóstico pedagógico para cada joven, se le encamina hacia la formación profesional o bien al mercado de trabajo.

Además de aprender el idioma y pautas para una vida independiente, también reciben cursos formativos para poder insertarse en el mundo laboral con mejores posibilidades de obtener un empleo cualificado y duradero.

Entre otras enseñanzas que reciben allí estos menores, figuran incluso las relacionadas con las labores del hogar, gestión doméstica y propia organización personal «con el fin de que cuando salgan del circuito de protección sean plenamente capaces de autogestionarse», indicaba el alto cargo socialista.

En todo este proceso, los menores están acompañados y supervisados por educadores las 24 horas del día, defendiendo el conseller socialista este servicio de «atención personalizada en centros pequeños, con el fin de dar respuesta a las necesidades del momento». El IMAS en total dispone de 29 plazas para jóvenes inmigrantes no acompañados.