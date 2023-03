La jefa de las menores tuteladas en Mallorca, la consellera socialista de Derechos Sociales del Consell insular, Sofía Alonso, renuncia a la plaza de funcionaria tras ser cazada por OKDIARIO que, en primicia este pasado jueves, informaba de que la también presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), se había asegurado una plaza de educadora en este organismo público en el proceso de reconversión de interinos en funcionarios fijos.

Todo ello con el agravante de que Alonso, que es desde 2006 trabajadora del IMAS ahora en excedencia al dar el salto a la política, es la persona que ha firmado las bases y la convocatoria del proceso de estabilización de plazas al que ella misma optaba.

Tras lo publicado por este digital, la que será número cinco en la candidatura del PIB-PSOE para las elecciones insulares del 28 de mayo, hacía público un mensaje en la red social Twitter, anunciando su renuncia a participar en este proceso selectivo.

Com a treballadora de l’IMAS des de 2006, he exercit el meu dret legal de presentar-me al procés d’estabilització. Un procés regit pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Per evitar qualsevol malinterpretació fonamentada en la mala fe, renuncio a participar en el procés.

— Sofia Alonso (@Sbigler77) March 17, 2023