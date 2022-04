Los ganaderos de Menorca muestran su desesperación por el incremento de los costes de producción y el bajo precio de la leche. La situación es tan drmática que ya se han empezado a cerrar ganaderías y a sacrificar vacas. Para afrontar la situación, la Asociación Agrícola y Ganadera de Menorca, FAGME, reclama al Govern de Francina Armengol y al Consell que preside la también socialista Susana Mora, así como a las industrias lecheras, que asuman los compromisos adquiridos durante estos últimos meses en la Mesa del sector Lácteo para aliviar la grave crisis que sufre el campo de Menorca.

Los ganderos se expresan así en un comunicado emitido recientemente: «Hace meses que producimos por debajo del coste de producción. El Govern es consciente y por ello se firmó el acuerdo denomiando Provilac para hacer cumplir la ley de Cadena Alimentaria, la que garantiza que se cubren los costes de producción, pero el precio al que se paga la leche demuestra exáctamente lo contrario».

La subida de los precios de la electricidad o el pienso, por ejemplo, añadidos a la sequía, han agravado la situación de las fincas, que «reclaman el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y no sólo encima del papel». “Se prometieron acciones concretas en la Mesa del sector Lácteo que no se están cumpliendo, y sólo obtenemos largas”, apunta FAGME.

La asociación ganadera se refiere al reciente anuncio de las industrias lácteas de la subida de cuatro céntimos por litro de leche para que los ganaderos la cobren a 0,40 céntimos tras sumar las ayudas del Provilac. Dice FAGME que «esta supuesta subida no es real dado que la ayuda del Govern mediante el plan Provilac sólo cubre el año 2021 en concepto de sobrecostes de insularidad. Por tanto, la subida de hasta 40 céntimos por litro de leche no existe”.

«Con la subida anunciada de hasta 37 céntimos, que es el precio que cobrarán la leche la mayoría de ganaderos menorquines a partir del mes de abril, todavía estamos muy lejos del coste de producción que se estima por encima de los 45 céntimos en la Península y muy superiores en Menorca debido a la doble insularidad de la isla», señala el comunicado de FAGME.

Sobre la situación de la ganadería se pronuncia también la diputada del PP que ejerce de portavoz en temas del campo, Asunción Pons. Advierte que «el cierre de explotaciones ganaderas en Mallorca y Menorca se acentuará estos próximos meses por el incremento de costes, sobre todo de alimentación animal: piensos, abonos, gasoil, electricidad, servicios , etcétera».

En una reciente intervención en el Parlament, Asunción Pons ya advirtió que el desequilibrio por el encarecimiento de costes y los bajos precios que reciben los ganaderos de vacuno de leche de Baleares «los ha conducido a una situación límite, con el resultado de abandono de fincas, sacrificio de vacas en producción y la interrupción del relevo generacional».

También señaló que los payeses y los ganaderos no pueden parar su actividad porque hay que ordeñar y dar de comer cada día al ganado. Según Pons, «la actividad agrícola-ganadera no garantiza unas rentas mínimas para que los payeses y sus familias puedan vivir con dignidad».

La diputada del PP Asunción Pons también afirmó en el Parlament que los payeses no pueden esperar la PAC de 2023. Reecordó que la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, anunció que la nueva PAC reconocerá los costes de insularidad en Baleares e incrementará los derechos por hectárea. «Pero ahora mismo no hay nada cerrado ni aprobado. No puede confundir sus deseos con la realidad», dice Pons. «El sector primario, o sea, los campesinos y los ganaderos, no aguantarán. Ya no pueden esperar hasta el 2023 porque la situación es crítica como lo confirma el abandono de fincas, la reducción de reses y el cierre de explotaciones», sentencia la diputada del PP en el Parlament balear.

Añade Pons que los ganaderos no pueden continuar produciendo con pérdidas, porque los precios no cubren los costes de producción. Y en el caso de Baleares, aún más agravados por los sobrecostes de insularidad, que no compensa ni Gobierno de España ni la Unión Europea. Tampoco el Régimen Fiscal aprobado en febrero de 2019 que se incumple».

En este aspecto, FAGME recuerda que a finales del pasado año se aprobó por unanimidad la tramitación del régimen especial de las Islas Baleares (el REB) que debe beneficiar a diferentes agentes económicos de nuestra isla y donde se estima una asignación de 15 millones de euros a agricultura. «Ahora más que nunca es necesario saber cómo y cuánto se materializarán estas compensaciones».