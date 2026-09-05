Galmés lamenta que Sánchez «deje desamparados a los municipios de Mallorca que sufren la llegada masiva de pateras»

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha lamentado hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez «deje desamparados a los municipios de Mallorca «que sufren la llegada masiva de pateras» y ha exigido la adopción de medidas urgentes ante el incremento de las llegadas irregulares a las costas de Mallorca.

El número uno del PP en Mallorca, ha visitado Cala Galiota, en la Colònia de Sant Jordi, acompañado del presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez; el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, y el primer teniente de alcalde de Santanyí, Joan Gaspar Aguiló.

La comparecencia se ha producido después de que, durante las últimas 24 horas, haya llegado un centenar de inmigrantes de manera irregular a las costas de Mallorca. Una patera con una treintena de ellos llegó a Cala Santanyí a plena luz del día y ante la presencia de vecinos y bañistas, lo que generó una gran alarma. En Ses Salines, otros llegaron a la Colònia de Sant Jordi de madrugada y utilizaron bengalas al aproximarse a la costa.

«Santanyí y Ses Salines son dos de los municipios más afectados por la llegada continuada de pateras y su situación ya es insostenible. Hoy sus ayuntamientos vuelven a pedir auxilio ante una realidad que no pueden afrontar solos», ha manifestado Galmés después de que los alcaldes de ambos municipios le manifestaran su máxima preocupación ante esta situación.

El presidente ha lamentado que el Gobierno de España deje desamparados a los municipios de Mallorca que sufren la llegada masiva de pateras y ha asegurado que el Consell de Mallorca estará al lado de ambos municipios y les prestará apoyo en todo aquello que esté a su alcance. Asimismo, ha recordado que las instituciones insulares y municipales no disponen de las competencias ni de los medios necesarios para controlar las fronteras o impedir estas llegadas.

«El Consell y los ayuntamientos cumplimos con nuestras responsabilidades, pero no tenemos competencias en política migratoria, control de fronteras ni seguridad marítima. No se puede continuar trasladando toda la presión y todas las consecuencias de esta situación a las administraciones locales mientras el Gobierno de España mira hacia otro lado», ha afirmado.

Saturación del sistema de protección de menores

La presión migratoria tiene una incidencia directa sobre el sistema de protección de menores del Consell de Mallorca. Durante 2026 han llegado a la isla 193 menores inmigrantes no acompañados (menas), una cifra que mantiene la tendencia registrada en 2025 y que ya supera los registros de 2024.

Actualmente, el IMAS tutela a 465 menas. La llegada continuada de niños y adolescentes ha saturado el sistema, pese a la ampliación de plazas y al refuerzo de los recursos y del personal impulsados por el Consell para garantizarles una atención adecuada.

Galmés ha advertido de que «Mallorca no puede continuar asumiendo en solitario una situación que supera ampliamente su capacidad». «Desde el Consell cumplimos con nuestras competencias y garantizamos la atención y la protección de los menores, pero no podemos olvidar que los niños y adolescentes estarán mejor con sus familias. Por ello, el Gobierno de España debe trabajar para evitar que se vean obligados a abandonar sus lugares de origen y para que puedan crecer y desarrollarse con sus familias, con garantías y oportunidades”, ha remarcado.

La ruta mediterránea supera a Canarias

Los datos confirman la consolidación de la ruta migratoria del Mediterráneo. Esta evolución evidencia el desplazamiento de la presión migratoria hacia el Mediterráneo y, especialmente, hacia las Islas Baleares. A pesar de ello, Galmés ha denunciado que el Gobierno de España continúa sin reconocer ni dimensionar adecuadamente la ruta balear.

El presidente del Consell también ha recordado que ayer exigió la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en las Islas Baleares después de conocerse la existencia de informes de las fuerzas de seguridad que advertían de un riesgo elevado de llegadas masivas por vía marítima a la Península y a Baleares.

Galmés denunció que el Gobierno de España había ocultado una información especialmente sensible para la seguridad de las Islas y que no había comunicado qué medidas había adoptado ante esta alerta.

Activación de Frontex y refuerzo de fronteras

Ante esta situación, el Consell de Mallorca reclama al Gobierno de España que solicite de manera inmediata la activación de Frontex en las costas de las Islas Baleares, refuerce los medios destinados al control y la vigilancia marítima y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las fronteras y la integridad territorial de España.

La institución insular también exige que se reconozca oficialmente la ruta migratoria balear y que el Estado asuma sus responsabilidades, tanto en la prevención de las salidas y el control fronterizo como en la financiación de la atención a los menores migrantes no acompañados.

«Mallorca es frontera sur de España y de Europa, pero continúa desprotegida. Exigimos que el Gobierno de España actúe, active Frontex, refuerce las fronteras y aporte los medios necesarios. Mientras estén en riesgo la seguridad de los ciudadanos, la capacidad de nuestros municipios y la calidad del sistema de protección de menores, nos encontrarán de frente», ha concluido Llorenç Galmés.