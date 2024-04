Federico Jiménez Losantos, el viernes desde Palma para toda España

Federico Jiménez Losantos realizará el próximo viernes, 26 de abril, Es la mañana desde Palma para toda la red de emisoras de esRadio. El programa contará con público, en este evento de puertas abiertas.

Todos los interesados en ver al comunicador, junto a los diferentes tertulianos y colaboradores en vivo y en directo, podrán asistir, a partir de las 8.00 horas, que se abrirán las puertas del Centro de Convenciones del Hotel Victoria Gran Meliá. La entrada es gratuita y la capacidad del auditorio es grande. No es necesaria invitación.

El director de la emisora en Mallorca, Gabriel Torrens, ha explicado que esperan «una gran afluencia de público, porque Federico Jiménez Losantos siempre genera gran expectación allá donde va. Además, la posibilidad de verle junto a sus colaboradores e invitados en directo es algo que no se ha dado en más de 15 años, por lo que constituye una oportunidad única para todos los oyentes de esRadio y cualquiera de verle hacer un programa especial, diferente, con su propia personalidad, generador de opinión y contando con diversos formatos».

«Porque más allá de la vertiente política, la más conocida de Federico Jiménez Losantos, está, por ejemplo, su tertulia del corazón y prensa rosa, con la que sorprende a los que no le conocen o no le escuchan habitualmente. Será todo un espectáculo, con sus análisis, entrevistados, y diferentes espacios, con los protagonistas y colaboradores in situ. Recomiendo reservarse un hueco el viernes que viene para disfrutar de radio en directo», apostilla el director de esRadio97.1

El acceso al programa en el Centro de Convenciones del Hotel Gran Meliá Victoria se efectuará por la calle Joan Miró, 21. La recomendación es acudir a pie o en transporte público, si bien también hay un aparcamiento público, unos metros más adelante, en el número 65 de la misma avenida.

La expectación es máxima y serán cuatro horas de radio en directo; hasta las 12 del mediodía, en que seguirá Es la mañana de Baleares, si bien el público podrá entrar y salir durante las diferentes pausas del programa. Será el primer programa de Federico Jiménez Losantos con su equipo y los diferentes colaboradores en Mallorca desde la creación de esRadio, en 2009.