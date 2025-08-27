La Federación lanza “Baleares Vive el Golf”, dirigida a todos los públicos

El golf está viviendo un auténtico auge en las Islas Baleares. Hoy se presenta como una actividad abierta, accesible y cercana, que cada vez atrae a más residentes de todas las edades en busca de deporte, naturaleza y bienestar. Para responder a esta creciente demanda, la Federación Balear de Golf, junto con la Real Federación Española de Golf, ha puesto en marcha la campaña “Baleares Vive el Golf”, diseñada para que cualquier persona pueda iniciarse en este deporte de manera sencilla y asequible.

El programa ofrece cursos de iniciación para principiantes con las siguientes características: dos semanas de duración, con dos horas cada semana durante los meses de septiembre y octubre. Todo el material está incluido, la última clase será en un campo real con salida de juego y habrá un torneo final para los alumnos. El precio será de 49 € y está subvencionado por la Federación. Las inscripciones se abren a partir de 14 años.

«Queremos que todo el mundo en Baleares tenga la oportunidad de descubrir el golf como una experiencia cercana, saludable y divertida. Es mucho más que un deporte: es naturaleza, convivencia y bienestar”, destacan desde la Federación Balear de Golf.

El golf combina ejercicio físico moderado, concentración y contacto directo con el entorno natural. Numerosos estudios avalan sus beneficios: ayuda a reducir el estrés, mejora la atención y fomenta la socialización. No es casualidad que muchos alumnos repitan tras su primer curso: “Nunca pensé que pudiera enganchar tanto”.

Aunque grandes referentes como Rafa Nadal, Pau Gasol o Carlos Alcaraz han dado visibilidad al golf, con gestos tan icónicos como el swing imaginario de Alcaraz en el US Open, la verdadera transformación se vive en las islas. Jóvenes y familias están redescubriendo los campos de Mallorca, Menorca e Ibiza, que ahora se consolidan como espacios de ocio, salud y encuentro social.

Con una red de campos ya consolidada, la campaña “Baleares Vive el Golf” marca un punto de inflexión: el golf deja de ser percibido como un deporte minoritario para convertirse en una opción real de ocio y bienestar para todos los residentes.