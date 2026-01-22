Fallou Niang refuerza el juego interior del Fibwi Palma

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha cerrado la incorporación de una nueva pieza para su plantilla. Se trata de Fallou Niang, jugador nacido en Palma el 22 de agosto de 2001 y que, con 2.02 metros de altura ocupa la posición de ala pívot. Fallou, que se incorpora al equipo de manera temporal para reforzar el juego interior del equipo.

Niang, que recientemente ha formado parte de la plantilla de la HOMS U.E. Mataró, conoce perfectamente a sus nuevos compañeros al haberse enfrentado a una buena parte de ellos la pasada temporada en las filas del Palmer Basket Mallorca Palma. Esta temporada, en el equipo de Mataró, Fallou ha disputado un total de doce encuentros promediando una media de 23,59 minutos con una media de 8,6 puntos, 6,5 rebotes y 0,9 asistencias por encuentro.

Con el Palmer Basket, Niang disputó un total de 31 encuentros entre liga regular, Copa de España y eliminatorias de ascenso promediando una media de 21,33 minutos por encuentro anotando cinco puntos, capturando 4,8 rebotes y repartiendo 0,9 asistencias siendo un jugador destacado dentro del equipo mallorquín.

Además, Fallou destaca por su presencia y participación en el circuito 3×3 siendo además un jugador destacado habiendo logrado el bronce en el Mundial sub23 de 2024 en el que hizo pareja con el ex Palma Pablo González Longarela. Con su incorporación refuerza así su juego interior ante un mes de febrero clave para los intereses del club palmesano.

El Fibwi Palma ocupa la novena posición de la clasificación tras 16 jornadas disputadas. El equipo que dirige Pablo Cano ha ganado ocho partidos y ha perdido otros ocho. El líder es el Leyma Coruña, con 15 victorias y una sola derrota, el Hestia Menorca ocupa la sexta posición, con un balance de 9-7, y el Palmer Basket es antepenúltimo, con tres victorias y 13 derrotas.