La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar (Palma, 1973), admite en OKDIARIO que «la calle le dice otra cosa» y no quiere hacer mucho caso a los sondeos antes del 28 de mayo. Defiende su trabajo como concejal en la oposición en los últimos cuatro años en Cort y se presenta a los comicios con «otro modelo» de ciudad.

Eva Pomar es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de las Islas Baleares (UIB), experta en Finanzas y Gestión Directiva de Entidades no lucrativas por la UNED y en Gestión de Proyectos por la UIB. La alcaldable de CS en la capital balear ha trabajado en el sector turístico y como directora financiera y de gestión del Proyecto Hombre en Baleares, puesto que dejó para presentarse a la Alcaldía de Palma.

Pregunta.- ¿Cuáles son sus principales propuestas para Palma?

Respuesta.- Tenemos bastantes propuestas debido a los ocho años de desgobierno de este grupo de PSOE, Més y Podemos. Pero la principal propuesta va a ser crear la Concejalía del emprendimiento porque creemos que el comercio local debe estar en el centro de las políticas de Palma para dinamizar la ciudad.

P.- ¿Cómo definiría estos ocho años del pacto de izquierdas?

R.- Ya lo he dicho antes, ha sido un desgobierno. El tripartito se ha repartido Palma en tres partes, cada una descoordinada entre la otra y ha reinado el sectarismo y la ideología antes que el interés general. No se ha escuchado a los vecinos de Palma y eso ha llevado a una confrontación en la calle, que es un indicador de que el alcalde no ha hecho bien su trabajo.

P.- ¿Cómo afronta Ciudadanos la recta final de la campaña cuando todas las encuestas dicen que no tendrá representación en el Ayuntamiento?

R.- Tengo la conciencia tranquila de que he hecho bien mi trabajo. Mis encuestas son lo que dicen los vecinos, que me paran por la calle y me dan ánimos para seguir adelante. Yo seguiré trabajando con propuestas constructivas y positivas para Palma. Los vecinos saben que siempre miraré por el bien común y el interés general antes que por el partidismo, de tal forma que tengo la confianza de que el próximo 28 de mayo vamos a ser decisivos en Palma, porque la política municipal es cercanía. Y esto es lo que yo estaba trabajando.

P.- Dando por hecho de que Ciudadanos no gobernará. ¿Quién le gustaría que gobernara?

R.- Yo no lo doy por hecho, así que se me hace difícil contestar a este supuesto.

P.- Cambiando de tema, ¿es partidaria Eva Pomar del proyecto del tranvía?

R.- El tranvía es un proyecto del siglo XX que llega tarde y mal al siglo XXI. Creemos que hay otras alternativas más modernas y más actualizadas a la intensidad de Palma. De hecho, nosotros tenemos otra propuesta que es el Metrobús, que es muchísimo más rápido y ecológico. Un Metrobús es una especie de bus eléctrico que tiene vías únicas y va a alta velocidad. Muchas ciudades de América ya lo tienen. El tranvía que nos quieren vender no es viable. Todas las inversiones, por mucha subvención que se tenga, tienen que ser viables y ser rentables para los ciudadanos.

P-. ¿Qué opina sobre la suciedad en Palma? ¿Qué habría que hacer para solucionar este problema?

R.- Hace cuatro años Palma era la quinta ciudad más sucia de España según la OCU y ahora es la primera. Con eso lo digo todo. Desde Ciudadanos tenemos diferentes propuestas y una es crear brigadas exprés. Así, cuando un vecino de Palma dé la voz de alarma de que hay algo que no está bien o que hay trastos, esa brigada, en menos de una hora, acudirá a retirarlos. Por otro lado, están las pintadas vandálicas, que están por toda la ciudad. Palma es todo un grafiti en sí y eso no se ha sabido parar. Nosotros llevamos diferentes medidas, una es ayudar a los propietarios a poder limpiar sus fachadas con un precio muy económico. La primera quitada de pintada serían dos euros y las siguientes serían gratis, dado que el Ayuntamiento de Palma es el responsable de esas pintadas. También incrementaremos la seguridad de tal forma que se pueda trabajar en expedientes judiciales que persigan los autores de las pintadas. No es de recibo que sea la víctima que pague por una pintada y que el que ha hecho la pintada vandálica salga de rositas. Por tanto, vamos a poner ley y orden en el tema de los grafitis.

P.- ¿Y sobre la seguridad?

R.- Palma cada vez es una ciudad más insegura. La okupación ilegal está siendo permitida por este equipo de gobierno sectario y eso está provocando muchos problemas en los barrios. La okupación no solo afecta a quienes le ocupan la propiedad privada, sino que conlleva que en las barriadas proliferen negocios ilegales, drogas, prostitución… Y eso no se puede permitir. Por lo tanto, para combatir la okupación ilegal vamos a crear oficinas anti okupación, una en cada distrito de Palma, para poder dar respuesta a la propiedad privada y que sepa cómo se puede defender de ello.

P.- ¿Qué planes tiene Ciudadanos para mejorar la seguridad en la ciudad de Palma?

R.- Para empezar en Palma faltan 300 policías. Aparte de reponer estos policías, trabajaremos la coordinación con otras instituciones y también con otros municipios linderos a Palma. Además, crearemos un cuerpo de 100 agentes de movilidad y convivencia que harán de agentes de prevención para que los peatones puedan caminar tranquilos por encima de la acera. Cosas sencillas que antes no se producían en Palma, pero que ahora sí debido al aumento del incivismo. Estos agentes dependerán de una regiduría de convivencia que también crearemos y que creemos que podrá ser un gran apoyo a la Policía Local.

P.- ¿Sus propuestas para la Playa de Palma?

R.- Nosotros tenemos varios proyectos transformadores. La Playa de Palma es un destino maduro que necesita revitalizarse y vamos a regenerar el Torrent des Jueus. Es un torrente y un espacio natural que necesita volver a naturalizar y ello conllevará no solo beneficios medioambientales, sino también a nivel de imagen turística, ya que puede ser muy positivo por la zona. Nosotros vamos a destinar cada año tres millones de euros, que es un 10% de la Ley de Capitalidad que le corresponde a Palma, a la Playa de Palma. La inversión privada ha ido haciendo sus deberes, pero la administración pública se ha quedado atrás. El Ayuntamiento de Palma está en deuda con la Playa de Palma y, sobre todo, con los residentes. Entonces vamos a llevar un plan estratégico y de actuación de inversiones periódicas durante los próximos cuatro años que harán que la playa de Palma vuelva a a ser puntera en turismo en toda España y también en el mundo.

P. ¿Cuáles son sus propuestas en cultura?

R.-Vamos a recuperar los proyectos de fósiles urbanos como por ejemplo Can Serra, que es un edificio de la Plaza del Cuadrado que necesita una urgente reforma y debe ser recuperado. Lo destinaremos a exposiciones y también a los vecinos de Palma, para que puedan hacer uso de él. Haremos lo mismo con Can Weyler, otro edificio gótico que necesita recuperación en Palma. Se está cayendo y nos parece una falta de respeto hacia la historia de Palma y hacia los palmesanos. No apostamos por grandes proyectos nuevos, lo que sí apostamos es por la recuperación de esos fósiles urbanos que se han ido creando a lo largo todos estos años. Por otro lado, incentivaremos la cultura entre los jóvenes y potenciaremos la gastronomía y el deporte. También queremos hacer de Palma un reclamo turístico a nivel cultural. Creemos que la Plaza Mayor es un gran escenario donde celebrar conciertos a nivel internacional, lo que sería un reclamo turístico que ayudaría a desestacionalizar la temporada. En el apartado cultural Palma se ha quedado muy atrás, por eso desde Ciudadanos vamos fomentar la cultura, sobre todo la palmesana. Finalmente, vamos a seguir trabajando con la proyección de películas en Palma, que eso también a nivel tanto cultural como turístico puede ser muy positivo para la ciudad.

P.- Cuando me hablaba de hacer una Plaza Mayor para el comercio cultural, ¿se refería a las galerías?

R.- Sí. Aparte de recuperar el espacio que está totalmente abandonado por el equipo de gobierno, principalmente por los comunistas de Podemos, lo que vamos a hacer en las galerías de la Plaza Mayor es una reactivación a partir de una reforma que contará con la colaboración público-privada. Crearemos un espacio de interpretación de la ciudad en el que, tanto los palmesanos como los visitantes, podrán ver una exposición fotográfica de cómo ha sido, cómo es y cómo será la ciudad de Palma.

P.- ¿Cree que necesario recuperar o acabar con la inmersión en catalán en la relación de la administración municipal?

P.- Nosotros durante estos cuatro años y haciendo oposición en el Ayuntamiento de Palma, hemos estado luchando por la equidad lingüística de las lenguas oficiales, tanto el catalán como el castellano. Lo que pasa es que el complejo de la izquierda comunista y radical está exigiendo la imposición de la lengua catalana por encima del castellano. Nosotros hemos estado luchando para que los premios literarios Ciudad de Palma sean tanto en castellano como en catalán. Un artista, ya sea nacido en Palma o residente, tiene derecho a expresarse con la lengua que él siente y no la que le impongan.

P.- ¿Por qué cree que Ciudadanos está en retroceso en las encuestas?

R.- Yo no creo que estemos en retroceso. Lo que se va a votar el 28 de mayo es la política municipal y la política cercana, yo creo que esto se debería tener claro. El próximo mes de diciembre tenemos unas elecciones generales y allí se va a votar algo que seguramente sea en contra de Sánchez, yo al menos lo voy a hacer. Pero ahora tenemos que centrarnos en lo que realmente importa y lo que necesitamos que es que Palma vuelva a ser una ciudad cosmopolita, que esté en primera línea y que tenga buenos gestores. Yo soy buena gestora, así que no creo que Ciudadanos entre en retroceso estando yo de cabeza de lista en el grupo municipal.