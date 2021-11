La presidenta del Consell, Catalina Cladera, no ha empezado con buen pie su andadura como próxima secretaria general de los socialistas de Mallorca. En un acto celebrado en la agrupación socialistas Palma Nord para presentar su proyecto al frente del PSOE de Mallorca sólo ha conseguido reunir a nueve afiliados y uno de ellos ha sido el alcalde de Palma, José Hila.

La de Hila era una presencia obligada puesto que al primer edil le ha correspondido presentar a Cladera ante la militancia. El acto ha sido todo un fracaso y más si se tiene en cuenta que Palma Nord es la agrupación socialista más afín a la secretaria general del PSOE balear, y presidenta del Govern, Francina Armengol.

Cati Cladera es la única candidata a liderar el PSOE de Mallorca en sustitución de Mercedes Garrido y en diciembre será proclamada en su nuevo cargo sin necesidad de votación.

Más suerte tuvo Cladera en su localidad natal, Sa Pobla, cuando presentó su candidatura a la secretaría general del PSOE de Mallorca. Allí le acompañaron 200 personas entre familiares, simpatizantes, afiliados, alcaldes y distintos cargos públicos.

Su lema de presentación como nueva líder de los socialistas de Mallorca fue Hi hem estat, hi som, hi serem (Hemos estado, estamos, estaremos). En Palma Nord ha estado, en efecto, pero sin apenas asistencia y esto que en el acto de Sa Pobla clamó por la unidad y fortaleza del partido para extender el proyecto socialista a toda Mallorca ante el avance de la derecha.

«Somos el partido líder de la izquierda y no podemos permitir que la derecha se rearme. Cuando el partido se une somos imparables. La base socialista se está ampliando, pero vivimos momentos difíciles con una derecha (PP y Vox, que son lo mismo) sin miramientos a la hora de recortar libertades a las mujeres, en avances en la memoria, o en las necesidades sociales. No hay que dejarles ni un milímetro», dijo entonces la ahora secretaría general de los socialistas de Mallorca acompañada por Francina Armengol.

Cladera fue impuesta como líder del PSOE de Mallorca por Armengol en sustitución de la hoy consellera de Presidencia, Mercedes Garrido. El enfrentamiento entre Cladera y Garrido ha sido evidente en los últimos años pero del mismo ha salido victoriosa la primera por intervención de Armengol. La idea de la presidenta del Govern es impulsar la carrera política de Cladera a la que ve como su sucesora y candidata a la presidencia del Govern en 2027. Para las autonómicas de 2023 Armengol ya ha anunciado que repetirá como candidata.